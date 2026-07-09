“Volver a escuchar a Amaia nos devuelve a la infancia”: la ilusión de los fans ante el regreso de La Oreja de Van Gogh a Gijón

Hay conciertos que se esperan durante meses y otros que parecen imposibles hasta que, de repente, suceden. El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh pertenece a esta segunda categoría. Después de casi dos décadas separados, la banda vuelve a los escenarios con su formación más recordada y este viernes actuará en el Parque Hermanos Castro para inaugurar el Gijón Life con uno de los acontecimientos musicales del año.

Entre quienes ya cuentan las horas para que se apaguen las luces del escenario predominan dos sentimientos: la nostalgia y la ilusión. Muchos crecieron escuchando aquellas canciones en casa o en el coche de sus padres. Ahora regresan para volver a cantarlas, esta vez en directo.

Es el caso de Juan Fernández, que acudirá al concierto junto a su pareja, Sara Villa. “Lo escuchaba mucho de pequeño con mi madre y me lleva directamente a esos recuerdos. Por eso me hace una ilusión especial verlos mañana”, explica.

Ambos, nacidos en 1998, comenzaron a escuchar al grupo en plena época dorada de principios de los 2000. Cuando se anunció el regreso de Amaia, la sorpresa fue mayúscula. “Nos hizo mucha ilusión porque es la etapa con la que nosotros crecimos. La verdad es que no esperaba volver a verlos juntos, sobre todo porque parecía que todo había terminado bastante mal”, reconoce.

Aunque admite que Leire Martínez “ha mantenido muy bien el grupo durante todos estos años y ha conseguido tener su propio nombre”, confiesa que, por una cuestión sentimental, se queda con Amaia. “Es con quien vivimos La Oreja”.

La banda sonora de una generación

También Adrián Argüelles, de 37 años, lleva esperando este concierto desde que se anunció la gira. Acudirá acompañado de su pareja, Marcos López, y de dos amigos. “Me han acompañado toda la vida. Cuando venían a Gijón iba con mis amigas y ahora volver es recordar todos esos años”, cuenta.

En su caso tampoco imaginaba que el reencuentro pudiera llegar a producirse. “Lo daba completamente por acabado. Siempre había rumores, pero cuando se confirmó fue una sorpresa muy grata”. Para Argüelles, el regreso de Amaia tiene un fuerte componente emocional. “Me recuerda a la época de sus mejores canciones y a un momento muy concreto de mi vida. Más que elegir entre Amaia o Leire, es una cuestión de nostalgia”.

Aunque reconoce que la vuelta de la cantante ha estado rodeada de cierta polémica tras los primeros conciertos de la gira, prefiere esperar a verla en directo antes de juzgar. “Se compartieron muchos vídeos sobre cómo estaba de voz, pero también aparecieron otros que demostraban que aquello había sido algo puntual. Tengo muchas ganas de comprobarlo por mí mismo”.

“Vamos a cantar con ella y a apoyarla”

Los dos coinciden en que el concierto tendrá un significado especial. Fernández espera que la actuación “le transporte a cuando era pequeño”, mientras que Argüelles cree que el público responderá con un cariño especial hacia la cantante. “Creo que ha estado muy sometida a críticas y que el público va a cantar con ella y a darle todo el apoyo. No sabemos si esto volverá a repetirse, así que hay que disfrutarlo como si fuera la última vez”.

Tampoco faltarán los clásicos. Fernández tiene claro que espera escuchar “Rosas”, mientras que su pareja, Villa, sueña con oír “Jueves”. Argüelles tampoco duda. “‘Rosas’ es la canción que más recuerdos me trae.” Para él, precisamente ahí reside el secreto del grupo. “Son canciones que cuentan historias. Tienen un principio y un final, y las melodías siempre evolucionaban de un disco a otro. Se nota que detrás había músicos que querían hacer cosas diferentes”.

Música… y fútbol: una noche para no perderse nada

El estreno del Gijón Life coincidirá además con otra gran cita para muchos asistentes. A las 21.00 horas, la selección española se enfrentará a Bélgica en los cuartos de final del Mundial, apenas unos minutos antes de que arranque la música en el Parque Hermanos Castro. La organización ha previsto esa coincidencia y ha habilitado una fan zone con una pantalla dentro del recinto para que el público pueda seguir el encuentro antes del inicio de los conciertos.

El horario permitirá, además, enlazar ambos acontecimientos. Marlon será el encargado de abrir la noche a las 21.25 horas, mientras que La Oreja de Van Gogh subirá al escenario a las 22.30 horas.

Muchos aficionados ya tienen pensado cómo vivirán esa doble cita. Fernández reconoce que no piensa renunciar ni al fútbol ni al concierto. “Con un poco de suerte España ganará en los 90 minutos. Si hace falta, veremos el inicio del concierto con el móvil en la mano”, bromea.

En el grupo de Argüelles el ambiente será parecido. Él y sus amigos acudirán con las camisetas de La Oreja de Van Gogh, pero también llevarán una bandera de España para animar a la selección antes de que empiecen a sonar los primeros acordes. “Lo importante es que podamos disfrutar de las dos cosas”, resume.

Porque, cuando el reloj marque las diez y media y La Oreja de Van Gogh aparezca sobre el escenario, el balón pasará a un segundo plano. Al menos durante unas horas, las protagonistas volverán a ser esas canciones que marcaron la adolescencia de toda una generación.