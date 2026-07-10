El Ayuntamiento de Gijón aprueba 100.000 euros en ayudas para apoyar a 6 proyectos empresariales innovadores
Estas ayudas forman parte de las Subvenciones al Emprendimiento, Innovación y Crecimiento Empresarial gestionadas por Gijón Impulsa, con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial de la ciudad
L. L.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón aprobó a finales del pasado mes de junio, la concesión de las ayudas correspondientes al primer plazo de la Línea III: Crecimiento Empresarial, una convocatoria gestionada por Gijón Impulsa que destinará 100.000 euros a apoyar seis proyectos empresariales orientados a su consolidación y crecimiento.
Estas ayudas forman parte de las Subvenciones al Emprendimiento, Innovación y Crecimiento Empresarial gestionadas por Gijón Impulsa, recogidas en el acuerdo de concertación social Gijón Futuro 2024-2027, cuyo objetivo es fortalecer el tejido empresarial de la ciudad, impulsar su competitividad y favorecer la creación de actividad económica basada en la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.
La línea de Crecimiento Empresarial financia la elaboración e implantación de planes de consolidación y crecimiento que permitan a las empresas afrontar nuevas etapas de desarrollo y mejorar su posicionamiento en el mercado.
La subvención contempla dos fases. La primera está destinada al diagnóstico de la empresa y a la elaboración de un plan de consolidación y crecimiento, mientras que la segunda financia la puesta en marcha de las actuaciones previstas en ese plan. Cada empresa puede recibir una ayuda de hasta 18.000 euros, con una intensidad máxima del 80 % de los gastos subvencionables.
En esta primera resolución se han aprobado 6 de los 14 proyectos presentados, que han supuesto un importe 100.000€ en ayudas directas para el desarrollo de proyectos de crecimiento de empresas de actividades muy diversas como pueden ser la fabricación y venta de tablas de surf; la gestión de energía; el diseño de accesorios de moda; productos de biotecnología o dos empresas del sector comercio.
La diversidad de las iniciativas refleja el carácter transversal de esta línea de ayudas, dirigida a apoyar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas con potencial de desarrollo.
Las empresas interesadas dispondrán de una nueva oportunidad para acceder a estas ayudas en el segundo plazo de la convocatoria, que permanecerá abierto del 1 al 20 de septiembre de 2026 y contará con una dotación presupuestaria de 100.000 euros.
Con esta nueva convocatoria, Gijón Impulsa continúa apoyando proyectos empresariales que contribuyen a reforzar la competitividad del tejido económico local y a generar nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas de Gijón/Xixón.
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