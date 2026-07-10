Conoce Disruptive, la plataforma que ayuda a las empresas españolas a asumir la transformación digital
El motor de Disruptive son 6 grupos de trabajo, cinco de ellos enfocados en 5 tecnologías: blockchain, big data e inteligencia artificial, 5G, ciberseguridad y computación cuántica y un 6º grupo transversal que se enfocará en el estado del arte, diagnóstico y nivel de usabilidad de las mismas
L. L.
DISRUPTIVE es la plataforma tecnológica española de tecnologías disruptivas promovida por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y que se enfoca en el estudio, divulgación y promoción de la aplicación de las tecnologías digitales disruptivas entre las empresas y entidades españolas.
Esta plataforma persigue la transformación digital de las empresas españolas, abarcando el ámbito de las tecnologías digitales más disruptivas desde su análisis, divulgación, detección de tendencias, barreras, estado del arte, conocimiento de la demanda, nivel de adopción, usabilidad, habilidades y promoción de su utilización.
El motor de Disruptive son 6 grupos de trabajo, cinco de ellos enfocados en 5 tecnologías: blockchain, big data e inteligencia artificial, 5G, ciberseguridad y computación cuántica y un 6º grupo transversal que se enfocará en el estado del arte, diagnóstico y nivel de usabilidad de las mismas.
Así puedes participar:
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