Emtusa bate un nuevo récord con 11,8 millones de viajeros en la primera mitad de año

Emtusa bate un nuevo récord de pasajeros con un balance a mitad de año que alcanzó los 11.866.810 de usuarios, lo que supone un repunte de un 3,26 por ciento respecto al mismo primer semestre del año pasado. Señala Pelayo Barcia, edil de Movilidad, que el repunte no responde solo al mes de junio, con un auge de trayectos ya habitual y propio del verano, sino que se aprecia una subida equilibrada: Emtusa ha registrado cuatro meses consecutivos, entre marzo y junio, con cifras mensuales por encima de los dos millones de pasajeros. Destaca el auge de los servicios especiales ante grandes eventos y adelanta estudia pedir una mayor aportación económica a la empresa para mantener los refuerzos.

Detalla Barcia que hasta ahora el día de más afluencia fue el 23 de junio, en el marco de San Juan. "Hemos marcado una cifra histórica de 83.997 viajes", dice. El desglose del servicio detalla que el grueso de viajes, el 80 por ciento, se realizan de lunes a viernes, y que la hora punta de Emtusa es entre las dos y las tres de la tarde en días lectivos.

Si el volumen de trayectos se mantiene, Emtusa, explica Barcia, cerrará el año con 24 millones de pasajeros, lo que supondría también un récord. El edil considera que la previsión es factible por la previsión de actividad este verano y con el inicio del curso lectivo a partir de septiembre. En 2019, antes de la pandemia, la cifra anual de pasajeros era de 9,2 millones.

El desglose de líneas, por su parte, mantiene la 1 como la más utilizada y seguida de las 12, 15, 10 y 4. "La línea 15 está subiendo y hemos tenido que reforzarla con nueve vehículos articulados prácticamente de manera permanente. Hoy tiene frecuencias de entre nueve y doce minutos. A inicio de mandato hubo alguna petición vecinal en este sentido y se ha mejorado", cuenta Barcia, que destaca también el auge de la línea 6.

Este balance de Emtusa aprecia también una buena evolución en los servicios especiales, los que activa Emtusa ante grandes eventos y algunas fiestas de prao. "Genera un trabajo especial, porque implica tener a más conductores trabajando de noche, pero son viajes que están subiendo bastante", afirma. En concreto, este servicio se duplicó: eran 4.500 viajeros el año pasado y fueron 9.000 este primer semestre. El concejal destaca también el aumento de horarios aplicado el pasado febrero hasta las once de la noche, que permite "enlazar" servicios con los búhos.

El perfil de viajero, por su lado, mantiene la tendencia del año pasado. Hoy el 61 por ciento de los pasajeros viajan con la tarjeta Conecta, la del Principado, y en total el 93,47 por ciento de los viajeros utilizan algún tipo de descuento. "Desde que empezaron las bonificaciones en 2022 los usuarios estables pasaron de 102.000 a 162.000. Son personas que utilizan el transporte público activamente. Emtusa lleva a más de la mitad de los viajeros de la región que usan el transporte urbano. Gijón, entre comillas, tiene mayoría absoluta ahí", cuenta el edil.

Defiende también Barcia la financiación pública del servicio. "El Ayuntamiento está aportando 16 millones y muy posiblemente pediré 17 para el año que viene", comenta el concejal, que destaca el refuerzo de la flota, que ha pasado de 82 a 90 vehículos, y de la plantilla, que ha registrado un incremento neto de 71 trabajadores desde 2023. El equipo actual es de 412 personas. "Desde que soy presidente se han contratado a 96 conductores", añade el edil, que prevé también más gastos por el auge del precio de los combustibles.