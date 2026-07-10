Vuelos acrobáticos nocturnos y con efectos pirotécnicos, la gran novedad del Festival Aéreo de Gijón, que celebrará "la mejor edición de su historia"

El cielo de Gijón volverá a ser el gran protagonista del verano del 24 al 26 de julio. El Festival Aéreo Internacional celebra este año su vigésima edición con una programación reforzada que el Ayuntamiento no duda en calificar como “la mejor de su historia”. El objetivo es consolidar un evento que ya figura entre los de mayor afluencia de Asturias y que espera reunir a más de 300.000 personas en la bahía de San Lorenzo durante todo el fin de semana.

Durante la presentación, el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, aseguró que el certamen será “uno de los mejores festivales aéreos que se han visto nunca en territorio español”, aunque recordó que el programa definitivo dependerá, como cada año, de las condiciones meteorológicas y de las necesidades operativas de las aeronaves militares participantes.

Un sábado con espectáculo nocturno

La gran novedad de esta edición llegará el sábado por la noche. Antes del concierto de Dani Martín en el Parque Hermanos Castro, la bahía acogerá un Sunset Aéreo, un espectáculo diseñado para aprovechar el anochecer y que tendrá como gran protagonista a la patrulla británica AeroSPARX, conocida por combinar vuelos acrobáticos con efectos pirotécnicos, una exhibición única en el mundo. El espectáculo comenzará en torno a las 21.00 horas y se prolongará hasta poco antes del inicio del concierto.

Del Harrier al F-16 griego: todas las aeronaves que surcarán el cielo gijonés

La exhibición principal del domingo volverá a reunir una amplia representación de aviación civil y militar. Entre los participantes civiles figuran los pilotos acrobáticos Jorge Loureiro y Camilo Benito, Francis Giménez desde Málaga, que participará con su autogiro ELA Eclipse 10, los Yak Stars, con sus aviones YAK 52, y la patrulla británica AeroSPARX, que actuará tanto el sábado como el domingo. A ellos se unirá por primera vez en Gijón el Daedalus Demo Team t6 texan del HAF, de la Fuerza Aérea Helénica, uno de los grandes estrenos internacionales del festival.

Presentación del XX Festival Aéreo de Gijón. / Ángel González

La presencia militar volverá a ser uno de los grandes reclamos. El Ejército del Aire y del Espacio desplegará el Eurofighter C16, el avión de transporte A 400 Airbus, el hidroavión Canadair CL215T, el helicóptero NH 60, el helicóptero de rescate Super Puma HD.21, la Patrulla ASPA y la Patrulla Paracaidista PAPEA.

La Armada Española regresará con uno de los aparatos más esperados por los aficionados: el caza AV8 Harrier II, cuya participación ha requerido meses de gestiones por parte de la organización, además del helicóptero SH 60. También estará presente el Ejército de Tierra con el helicóptero de transporte CH 47 Chinook. Completarán el programa medios aéreos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo, el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Gijón y el SEPA, con demostraciones de rescate y coordinación entre cuerpos de emergencia. También se verán desde la bahía gijonesa a los ultraligeros de La Morgal.

Un dispositivo que implica a toda la ciudad

El Festival Aéreo movilizará durante varios días a alrededor de 250 personas, entre pilotos, tripulaciones, mecánicos, personal técnico y organización. Además de Divertia, participan en el operativo Policía Local, Bomberos, Protección Civil, EMTUSA, EMULSA y distintos servicios municipales, que coordinarán la seguridad y la movilidad durante un fin de semana en el que se espera una gran afluencia de público.

El presidente de Divertia, Oliver Suárez, destacó que el certamen se ha convertido en un importante escaparate turístico para la ciudad y defendió que se trata de una inversión “que dinamiza la actividad económica y proyecta la imagen de Gijón dentro y fuera de Asturias”.

La programación se completará con una exposición gratuita organizada por el Ejército del Aire y del Espacio en la Colegiata de San Juan Bautista, abierta del 17 al 26 de julio. La muestra conmemorará el centenario de los grandes vuelos de la aviación española a través de fotografías, uniformes, instrumentos de navegación, maquetas y diverso material histórico.