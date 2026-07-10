Gijón Impulsa premia a la pyme más disruptiva del ecosistema nacional de defensa: inscríbete y participa

Gijón no solo acoge el futuro de la defensa. Quiere impulsarlo.

¿Eres una pyme o startup y estás pensando en dar el salto al sector de la defensa?

Desde Gijón Impulsa se suman como patrocinador a DEFENCE & TECH SUMMIT by SMEs, un encuentro que conecta innovación, tecnología, industria, talento e inversión alrededor de la nueva Base Tecnológica e Industrial de la Defensa.

La defensa europea vive un momento de transformación: autonomía estratégica, innovación dual-use, nuevas cadenas de suministro y grandes programas abren una oportunidad real para pymes, startups y empresas tecnológicas.

Y Gijón tiene ecosistema para estar a la vanguardia.

Empresas como PixelsHub, CastroAlonso y otras compañías de nuestro municipio demuestran que desde Asturias también se puede competir en sectores estratégicos, tecnológicos y de alta exigencia.

Por eso, en el marco de la SMEs & Startup Competition del Summit, financiamos un premio de 10.000 €, patrocinado por Gijón Impulsa, para reconocer a una pyme o startup tecnológica, industrial o de cadena de suministro con capacidad de impacto en defensa.

Se buscan empresas con soluciones diferenciales y ambición para explorar nuevas oportunidades en:

IA, ciberseguridad, simulación, XR, datos, espacio, robótica, fabricación avanzada, mantenimiento, logística, formación o tecnologías dual-use.

Si tu empresa puede aportar soluciones a la nueva cadena de valor de la defensa, no dudes en apuntarte.

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Además, si eres parte de la comunidad de Gijón Impulsa y tu empresa o entidad está interesada en asistir, la organización ha creado un código de descuento, que puedes solicitar.