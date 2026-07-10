Gijón Impulsa premia a la pyme más disruptiva del ecosistema nacional de defensa: inscríbete y participa
Esta cita conecta innovación, tecnología, industria, talento e inversión alrededor de la nueva Base Tecnológica e Industrial de la Defensa
L. L.
Gijón no solo acoge el futuro de la defensa. Quiere impulsarlo.
¿Eres una pyme o startup y estás pensando en dar el salto al sector de la defensa?
Desde Gijón Impulsa se suman como patrocinador a DEFENCE & TECH SUMMIT by SMEs, un encuentro que conecta innovación, tecnología, industria, talento e inversión alrededor de la nueva Base Tecnológica e Industrial de la Defensa.
La defensa europea vive un momento de transformación: autonomía estratégica, innovación dual-use, nuevas cadenas de suministro y grandes programas abren una oportunidad real para pymes, startups y empresas tecnológicas.
Y Gijón tiene ecosistema para estar a la vanguardia.
Empresas como PixelsHub, CastroAlonso y otras compañías de nuestro municipio demuestran que desde Asturias también se puede competir en sectores estratégicos, tecnológicos y de alta exigencia.
Por eso, en el marco de la SMEs & Startup Competition del Summit, financiamos un premio de 10.000 €, patrocinado por Gijón Impulsa, para reconocer a una pyme o startup tecnológica, industrial o de cadena de suministro con capacidad de impacto en defensa.
Se buscan empresas con soluciones diferenciales y ambición para explorar nuevas oportunidades en:
IA, ciberseguridad, simulación, XR, datos, espacio, robótica, fabricación avanzada, mantenimiento, logística, formación o tecnologías dual-use.
Si tu empresa puede aportar soluciones a la nueva cadena de valor de la defensa, no dudes en apuntarte.
Apúntate
Además, si eres parte de la comunidad de Gijón Impulsa y tu empresa o entidad está interesada en asistir, la organización ha creado un código de descuento, que puedes solicitar.
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: 'Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino
- Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared