Dos gijoneses de 24 y 26 años, investigados por "el pique" de velocidad que provocó el vuelco de un bus en Gijón

Novedades importantes entorno al accidente en El Infanzón en el que volcó un autobús. La Guardia Civil investiga a dos gijoneses, de 24 y 26 años, por su presunta implicación en el grave accidente de tráfico registrado el pasado 18 de abril en la carretera N-632, en el que volcó un autobús de línea regular y resultaron heridas trece personas. Los investigadores sostienen que el siniestro se produjo mientras ambos turismos participaban en un presunto "pique puntual de velocidad".

Esta misma tesis fue la que en su momento defendieron los afectados por el accidente, así como conductora del bus, Zaira Hinojosa, quien maniobró de forma hábil para evitar que el vehículo se cayera por una ladera.

El primero de los conductores está siendo investigado por conducción temeraria y por varios delitos de lesiones por imprudencia, mientras que el segundo deberá responder por conducción temeraria y omisión del deber de socorro, al haber abandonado supuestamente el lugar del accidente tras los hechos.

Guardia Civil

El accidente ocurrió en el punto kilométrico 63,780 de la N-632 (Llovio-Canero). El accidente fue una colisión frontal entre un turismo y un autobús de línea regular. Tras el impacto, el autocar continuó su marcha hasta chocar contra un talud y acabar volcando sobre uno de sus laterales dentro de la calzada. Como consecuencia del accidente resultaron heridas trece personas, de las que diez viajaban en el autobús y tres en el turismo. Entre los lesionados más graves figuraban el conductor del coche y uno de sus acompañantes, que tuvieron que ingresar de urgencia en Cabueñes y en el HUCA.

Una investigación de dos meses

La investigación duró dos meses y requirió la intervención de distintos especialistas de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias. Los agentes reconstruyeron el accidente mediante el estudio del escenario, el análisis de los daños sufridos por los vehículos, la reconstrucción cinemática del siniestro y la revisión de los registros del autobús, concretan desde el Instituto Armado.

Uno de los aspectos clave para esclarecer lo sucedido fue el análisis de las imágenes captadas por diversas cámaras de seguridad, entre ellas las facilitadas por la Policía Local de Gijón, cuya colaboración fue determinante.

EN IMÁGENES: Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros seis heridos leves / Ángel González

Gracias a ese trabajo, los investigadores pudieron reconstruir la trayectoria del segundo vehículo implicado, localizar a su conductor y concluir que ambos turismos habían mantenido un pique de velocidad momentos antes del accidente.Una vez finalizadas las diligencias, la Guardia Civil las ha remitido al Tribunal de Instancia de Gijón.

Plan de Choque contra la conducción temeraria

Desde el pasado mes de enero, el Sector de Tráfico de Asturias mantiene activo un Plan de Choque contra conducciones temerarias y competiciones ilegales, dirigido a prevenir e investigar este tipo de comportamientos en vías interurbanas y otras zonas de su competencia. En aquellos accidentes en los que existen indicios de carreras ilegales o de fuga de alguno de los implicados, la coordinación de las investigaciones recae en la Unidad de Investigación de Seguridad Vial, que integra medios especializados para el esclarecimiento de los hechos.

Los delitos investigados pueden acarrear penas de entre dos y cinco años de prisión por conducción temeraria, además de multas y la retirada del permiso de conducir. En el caso de las lesiones por imprudencia grave, el Código Penal contempla penas de prisión o multa y la privación del derecho a conducir, mientras que la omisión del deber de socorro está castigada con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel.