La hostelería de Gijón despide a su "rey de la noche": así fue el último adiós a Fran Rosal, encargado del Bulevar dos décadas

"Era el rey de la noche de Gijón". Con estas palabras se expresó Claudia Rosal, la sobrina del fallecido Fran Rosal, quien fue el encargado del mítico local Bulevar durante 20 años. Rosal falleció este jueves a los 53 años y sus amigos y familiares se despidieron de él en un acto laico realizado esta tarde en el Tanatorio de Cabueñes.

Todos los presentes en el centro funerario fueron testigos de la despedida que se le dio al fallecido Fran Rosal, ser muy querido por la noche gijonesa, ya que se desempeñó en la hostelería gran parte de su vida. Más de 60 asistentes acudieron para despedir a Rosal. Fueron desde familiares a amigos y todos ellos lamentaron su pérdida. Se leyeron poemas y diferentes agradecimientos y se guardó un minuto de silencio que fue muy emotivo.

Marcos Alonso, uno de los trabajadores del tanatorio, fue el encargado de llevar a cabo el acto de despedida, de carácter laico. Todos los allí reunidos, aunque muy afligidos, tenían un gran recuerdo de él. Sus familiares le recuerdan como un hombre "cercano y muy gracioso, le conocía todo Gijón", declaraban los sobrinos del fallecido, Claudia y Carlos Rosal.

Tampoco faltó a la despedida Ángel Lorenzo, presidente de OTEA en Gijón y uno de los responsables del Bulevar. "Hay personas que se cruzan en tu vida, y otras que se unen a ella, y Fran era una de las que se ha unido a mi vida", afirmó Lorenzo, quien estaba consternado por el fallecimiento de su amigo.

Se conocían desde los años 90, y declaró que los 20 años como encargado de Rosal al frente de Bulevar fueron "la época dorada del local". Lorenzo recordó esta tarde que había publicado un mensaje en sus redes sociales y contó que recibió "muchos mensajes y muchos de ellos eran de cariño y tristeza". Los restos mortales de Fran Rosal, se detalló en el acto, fueron incinerados tras la ceremonia.