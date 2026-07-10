El ingeniero Arturo Fernández, de la misión Artemis II a Gijón para motivar a los egresados de la Escuela de Ingeniería: "Sed proactivos, ambiciosos y positivos"
La EPI entrega sus diplomas a 243 alumnos en un acto que acogió el teatro de la Laboral: "Os habéis ganado este momento"
"Habéis estudiado unas carreras complicadas y ahora se trata de que utilicéis vuestro ingenio para crear". Con estas palabras se dirigió este viernes a los nuevos egresados de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón el ingeniero ovetense Arturo Fernández, quien acaba de participar en el centro de control de la NASA, en Houston, en la misión Artemis II que llevó a cuatro astronautas hasta orbitar la Luna y de vuelta a la Tierra. El jefe de la División de Sistemas de Potencia de la Agencia Espacial Europea (ESA) fue el encargado de pronunciar la conferencia principal de un acto de graduación que acogió el teatro de la Laboral y en el que la EPI hizo entrega de sus respectivos diplomas a 243 alumnos.
Arturo Fernández, quien estuvo acompañado desde el inicio de la cita por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y por la directora de la EPI, Inés Suárez, dio a conocer las claves de las tareas que ha desarrollado en esta reciente e intensa etapa laboral. "Una nave espacial no es más que una máquina donde confluyen técnicas y tecnologías que hacen posible la máquina", resumió Fernández, quien hace tres décadas se encontraba terminando sus estudios universitarios en la Escuela de Ingeniería de Gijón.
Después de tanto esfuerzo y éxito acumulado, Fernández puso el foco en que "la ingeniería y el arte son cosas próximas". "Ambas se tratan de crear algo nuevo, aunque sea algo más estético o funcional. Las considero disciplinas bastante parecidas", indicó el integrante de la Agencia Espacial Europea, que reconoció que "en Asturias necesitamos más empresas que generen alto valor añadido en sectores como el espacial". "Salvo Indra, no hay empresas presentes en ese campo. Teniendo en cuenta la calidad de vida que hay aquí, puede que una solución para vosotros sea intentar mostrar vuestra propia empresa empezando con proyectos pequeños que irán creciendo", desarrolló Fernández, quien les pidió a los jóvenes que sean "proactivos, ambiciosos, críticos, realistas y positivos".
La solución de crear sus propias empresas
Previamente, el acto arrancó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos, en Almería. Además, la directora de la EPI explicó que esta era la primera graduación de la Escuela que se realizaba en julio y no en marzo como solía ser habitual. Ese cambio se llevó a cabo para adaptarse a la normativa fijada por el equipo del Rector, que fijó estas fechas como las idóneas para estos emotivos actos.
Al no haberse terminado el curso de forma oficial, la EPI no pudo cuantificar el número de estudiantes que culminarán sus estudios en grados o másteres, ni entregar los premios a los mejores expedientes o los galardones José Riera. Por ello, la ceremonia fue más breve que en otras ocasiones.
Ignacio Villaverde se mostró orgulloso de los alumnos y subrayó que "en esta Escuela os formáis profesionales llamados a intervenir en algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la transición energética, la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la movilidad, la industria avanzada, la seguridad, la eficiencia de los recursos o la mejora de la vida cotidiana de las personas".
Asimismo, el Rector hizo hincapié en las buenas salidas laborales que ofrecen este tipo de estudios. "La ingeniería no solo es una disciplina que cambia el mundo. También ofrece, hoy, una de las mejores perspectivas laborales. Y no porque el mercado lo diga de manera coyuntural, sino porque vuestra formación es imprescindible para sostener nuestras sociedades del conocimiento", abundó Villaverde, antes de agregar que "la ingeniería tiene un papel crucial en la consecución de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible".
Por su parte, la directora de la EPI quiso reivindicar las posibilidades que ofrece Asturias a los jóvenes ingenieros. "Considerad esta región como una opción real para desarrollar vuestro futuro profesional. En un entorno globalizado como el que vivimos, está claro que desde aquí se puede trabajar para el mundo entero y nuestro entorno os necesita. Hay excelentes oportunidades profesionales y una calidad de vida difícil de encontrar en otros lugares. Asturias tiene mucho que ofreceros y que ganar con vosotros", destacó Inés Suárez, que invitó a los universitarios a "seguir ampliando conocimientos y horizontes". "La tecnología evoluciona a una velocidad enorme y vosotros tendréis que avanzar con ella", culminó Suárez.
Tras la entrega de los 243 diplomas, la Banda de Gaitas "Villa de Xixón" ofreció un recital que llenó de música y emoción un teatro de la Laboral que lució abarrotado de estudiantes y familiares.
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