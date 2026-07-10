La Oreja de Van Gogh remata la fiesta tras la victoria de España: "¡Qué maravilla estar en Gijón!"

Una noche para el recuerdo. Gijón es una ciudad acostumbrada a vivir recitales musicales destacados, principalmente a lo largo de la época estival, pero hay algunos conciertos que son especialmente esperados por la multitud. El de este viernes con "La Oreja de Van Gogh" abriendo la programación del "Gijón Life" era uno de ellos, sobre todo por el regreso de Amaia Montero. Ante ese entusiasmo, la líder de la banda y el resto de integrantes de la formación donostiarra respondieron a las mil maravillas con un concierto que llenó de nostalgia y emoción el parque de los Hermanos Castro, donde también se vibró con la victoria de España frente a Bélgica. "¡Qué maravilla estar aquí!", celebró la cantante.

Como viene ocurriendo en el resto de la gira, "La Oreja de Van Gogh" reunió a múltiples grupos de amigos y familias que no quisieron desaprovechar la oportunidad de disfrutar del primer concierto de Amaia Montero en Asturias desde que volvió a la formación. La expectación que se había generado desde hace meses se tradujo en un recinto abarrotado hasta la bandera a pesar de la coincidencia del recital con los cuartos de final del Mundial. Para poder seguir los detalles del encuentro, la organización instaló una pantalla gigante ante la que se colocaron cientos de aficionados con camisetas, bufandas y banderas de España.

Aficionados llegados desde distintos puntos de Asturias y de otras comunidades autónomas convirtieron el estreno del "Gijón Life" en una cita de alcance nacional. "Venimos con muchísimas ganas de disfrutar al máximo", afirmaba una familia de Segovia a falta de unos minutos para el inicio del concierto.

En esa misma línea se manifestaba Peio Nuño, un joven que destacó que "desde que era niño sonaba 'La Oreja de Van Gogh' en el coche de mis padres, así que verles en directo es brutal". Además, Nuño resaltó que "la vuelta de Amaia Montero suma mucho". Otro de los presentes era Alejandro Marchena, un avilesino que antes de empezar el recitar quiso comprar una pulsera y llavero del grupo que estaba a punto de ver en directo. "Temas como 'Rosas' y '20 de enero' siempre me han acompañado en las fiestas y en muchos momentos de mi vida. Vengo muy nervioso", comentó Marchena.

Así fue el concierto de "La Oreja de Van Gogh" en Gijón / Ángel González

Tras el recital que ofreció la banda asturiana "Marlon", la aparición de Amaia Montero sobre el escenario se produjo a las 22.45 horas mientras sonaban los primeros acordes de "20 de enero". Desde el inicio, los brazos se elevaron y los presentes empezaron a saltar y bailar junto a sus acompañantes. Estaba terminando ese primer tema cuando España marcó el 2-1 frente a Bélgica. La locura se desató y el público acompañó desde esos primeros instantes a una formación que volvió a interpretar los temas que la convirtieron en una referencia del pop español y que siguen formando parte de la banda sonora de varias generaciones.

"La Oreja de Van Gogh" recorrió en el parque de los Hermanos Castro algunos de los mayores éxitos de su trayectoria, con miles de voces coreando cada canción. Más allá del repertorio, la gran protagonista de la noche fue la propia Amaia Montero, cuya vuelta supone el renacer de una etapa que parecía imposible de recuperar.

Las míticas, presentes

A lo largo del recital, que apenas tuvo paradas entre las canciones, sonaron temas destacados como "Deseos de cosas imposibles", "El último vals" y "Cuídate". "Está siendo una pasada. La puesta en escena es espectacular y la mayoría nos sepamos las canciones genera un ambiente muy bonito", subrayaron algunos de los presentes, que agregaron que "haber celebrado aquí la victoria de España ha sido una gozada".

Junto a Montero estuvieron sobre el escenario Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Pablo Benegas y Haritz Garde. La complicidad entre los cinco volvió a evidenciar que el tiempo apenas ha desgastado la química de una de las bandas más exitosas del pop español.

Con este concierto, el ciclo "Gijón Life" levantó el telón de una edición que volverá a convertir al Parque Hermanos Castro en uno de los grandes epicentros musicales del verano asturiano. La programación continuará este sábado con la primera edición del "WAY! Festival", una de las principales novedades del ciclo, que reunirá sobre el mismo escenario a "Hombres G", "Carolina Durante", "Siloé", "Las Petunias", Mateo Eraña y "Las Hijas de Chimo Bayo", antes de dar paso en las próximas semanas a otras grandes citas como el recital de Dani Martín o la jornada dedicada a "I love reggaeton".