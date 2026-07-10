El PSOE de Gijón enfila el camino a las primarias en su próxima asamblea

Pistoletazo de salida a la carrera por liderar al principal partido de la oposición en Gijón. El PSOE celebra mañana una asamblea general ordinaria para, entre otras cosas, someter a debate la gestión de la actual Comisión Ejecutiva Municipal. Sin embargo, toda la atención del encuentro se focalizará en los nombres propios que darán un paso al frente para tejer una candidatura para las municipales. Se prevé que en el encuentro de este sábado la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, anuncie que da un paso al frente. Un paso que también se cuenta con que dé el actual concejal José Ramón Tuero. La posibilidad de que haya una tercera vía impulsado por un candidato con buena sintonía con la Ejecutiva de Monchu García tampoco es descartable. Los nombres encima de la mesa son los del actual jefe de Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes, Manuel Vallina-Victorero, o el de la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.

Lo que se da prácticamente por hecho es que habrá más de una opción para la candidatura a las elecciones de 2027. Ello aboca al PSOE de nuevo a organizar unas primarias para ver qué nombre aparece primero en la papeleta. Tanto Carmen Moreno como José Ramón Tuero son dos de los nombres que se espera se confirmen mañana en la calle La Argandona. Moreno, por su parte, está llevando el asunto con cierta discrección pero cuenta con la confianza de compañeros que la han venido animando para dar el paso.

Por su parte, el actual edil José Ramón Tuero ya ha verbalizado su intención de presentarse. De confirmarse, volvería a optar a liderar una lista de la misma forma que ya hizo en octubre de 2018 cuando rivalizó con Ana González, quien se impuso por la mínima y a la postre terminaría siendo la alcaldesa entre 2019 y 2023. Alcaldesa que no optó a repetir en el cargo puesto que el propio PSOE de Gijón forzó unas primarias.

Que haya una tercera vía también puede ser una incógnita que se resuelva este sábado. En las últimas semanas, entre la militancia de base se empieza a confiar en que la asamblea del sábado deje deje otros nombres encima de la mesa. Por ahora, han sonado los de Manuel Vallina y Lara Martínez. Los dos son perfiles afines a la actual Ejecutiva liderada por Monchu Garcia que, por ahora, se mantiene al margen de estos debates. Ambos cuentan, no obnstante, con apoyos dentro del socialismo local.

Lo que parece más alejado es que se active la opción de incluir en la liza a un consejero regional. Aunque el actual consejero de Fomento, Alejandro Calvo, y la de Salud, Concepción Saavedra, fueron figuras que llegaron a sonar, por ahora parece lejano que puedan postularse. Lara Martínez ya fue la número dos de la lista socialista encabezada por Luis Manuel Flórez "Floro". Sin embargo, abandonó su acta de concejal al poco de empezar el mandato para asumir sus competencias en Turismo en el Gobierno de Adrián Barbón.

La asamblea es abierta para todos los militantes socialistas y empezará a las diez de la mañana en la Casa del Pueblo en segunda convocatoria. En el orden del día figura el repaso a las altas y bajas de afiliados, el informe de gestión política y administrativa de la Comisión Ejecutiva y del Grupo Municipal, así como el debate y votación de la gestión de la Comisión Ejecutiva Municipal. Por otro lado, hay ciertas quejas entre algunos afiliados, ya que denuncian que no conocen ni el informe de gestión ni la contabilidad de la agrupación. Y que todo apunta a que será el sábado cuando se enteren.