El Rector advierte de las necesidades de los edificios del campus de Gijón y reivindica la necesidad de "empezar a refrigerarlos": "No están preparados para temperaturas de más de 25 grados"

Un acto repleto de instantes entrañables. El teatro de la Laboral acogió este jueves la graduación de 379 alumnos de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos", una cita que estuvo presidida por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. "Estamos orgullosos de que paséis a formar parte de nuestra comunidad de egresados. Os deseamos que vuestro camino esté lleno de oportunidades", resaltó Villaverde para cerrar la cita. Previamente, el Rector volvió a poner el foco en la importancia de poner en marcha un plan plurianual con el Principado para reformar infraestructuras universitarias como las del campus de Gijón, donde subrayó las necesidades que existen en la Escuela Politécnica de Ingeniería, Marina Civil y la Laboral.

Un total de 379 estudiantes culminan su etapa universitaria en la Laboral / Ángel González

Ignacio Villaverde le trasladó el pasado martes al presidente del Principado, Adrián Barbón, la petición de contar con un plan a 10 años vista como complemento al de financiación plurianual a la Universidad que ya está activo. Para el máximo responsable de la institución académica, esto resulta esencial para "estar en condiciones de seguir prestando una educación superior de calidad" como la que han recibido los jóvenes que este jueves se despidieron de su etapa en la Facultad Jovellanos.

Antes de dar comienzo la graduación, Villaverde volvió a incidir en que tras las infraestructuras del Cristo, la otra gran prioridad de cara a esas tareas debe ser el campus gijonés. "Los edificios de la Politécnica y de Marina Civil tienen ya un tiempo. No tienen problemas estructurales, pero sí hay que renovar todos los sistemas de calefacción como se está haciendo a través del plan de sostenibilidad energética", manifestó Villaverde, que añadió que "entendemos que habría que poner a punto las instalaciones eléctricas, revisar las cubiertas y las envolventes". "El tiempo pasa y además, ahora, con este calor y estos veranos que están viniendo, tenemos que empezar a preocuparnos no solo por la calefacción, sino también por empezar a refrigerar los edificios, ya que no hay aires acondicionados", aseveró.

"Hay que buscar una solución"

En ese sentido, Villaverde aprovechó para recordar que "el cambio climático y estas temperaturas son una realidad que probablemente se quede en Asturias, por lo que tenemos que empezar a pensar que nuestros edificios no están preparados para temperaturas superiores a los 25 o 30 grados". "Sí están preparadas las zonas que requieren refrigeración, pero hay algunas aulas que a partir de mayo son inhabitables", lamentó.

Más allá de la EPI y de Marina Civil, el Rector agregó que "en la Jovellanos, que es una de las instalaciones más modernas que tenemos, el principal asunto que tenemos que resolver son unas aulas que dan al sur y que a partir de mayo tienen temperaturas altísimas". "Hay que buscar una solución y el planteamiento propuesto es tener un plan complementario del plan del convenio de financiación plurianual a 10 años. Además, estoy convencido de que cualquier gobierno que resulte ganador en las elecciones mantendrá ese convenio, así que la idea es que podamos empezar a trabajar cuanto antes", completó.

Durante el acto, las vicedecanas Marta Vidal y Celina González se encargaron de llamar a los 170 estudiantes que acudieron a la graduación. En total, la Facultad Jovellanos se despidió de 206 estudiantes de Comercio y Marketing; 15 del grado en Gestión y Administración Pública; 98 de Trabajo Social; 44 de Turismo y 16 del máster en Dirección y Planificación del Turismo. Uno de los momentos más bonitos llegó cuando recogió su diploma Ruth Valladares López, una joven invidente que se llevó un enorme aplauso del resto de compañeros y familiares. Fue otra estudiante, Ana Tovar, quien leyó un discurso en el que ensalzó el apoyo de quienes les han acompañado en esta andadura y la labor de los docentes. "Nos llevamos más que un expediente académico; nos llevamos una etapa que nos acompañará siempre", aseguró Tovar.

Daniel Martínez Junquera, orgulloso de su Insignia de Oro

En distintas ocasiones, la decana Cristina López Duarte agradeció a los alumnos su esfuerzo durante estos años y les invitó a "transformar la sociedad". "Sois nuestro logro y orgullo y este será siempre un lugar al que volver. El camino de vuelta a casa siempre estará abierto", comentó López Duarte, quien se encargó de entregarle la Insignia de Oro de este curso a Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón.

Como antiguo alumno de la Facultad Jovellanos, Martínez Junquera se dirigió a los nuevos egresados para hacer hincapié en que "la actitud es la diferencia que multiplica". "El conocimiento es clave y la destreza es necesaria, pero la actitud es vital", culminó Martínez Junquera, quien se mostró muy orgulloso y agradecido al centro universitario que le formó.

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Por último, la violinista Ana Fernández y la violonchelista María García ofrecieron un recital que sirvió para poner el broche de oro al emotivo acto de graduación de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales.