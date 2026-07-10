San Pedro despide a Lorena Cotarelo: "Un ejemplo de persona"

La iglesia de San Pedro acogió este viernes una misa en memoria de Lorena Cotarelo a cargo de don Albino Laruelo y don Serrano Calvo Aladre, un acto en el que familiares, amigos, compañeros de trabajo y representantes del mundo rural recordaron la figura de la secretaria de la Fundación Caja Rural fallecida el pasado 27 de junio, quien dedicó buena parte de su vida a apoyar el sector agrario.

Durante la homilía don Albino fue desgranando los valores que la caracterizaban como persona. "Se forjó en una capacidad de afrontar con sus compañeros la lucha por ayudar a los ganaderos", señaló antes de definirla como una "pieza fundamental en la fundación Caja Rural". También quiso poner en valor su "disponibilidad e interés por los chavales jóvenes", especialmente en un momento en el que "las normativas hacen cada vez más complicado el trabajo diario". "Estaba presente en todos los pueblos, colaborando con todo lo que podía con la zona rural", dijo, destacando una implicación que fue mucho más allá de las obligaciones de su puesto de trabajo.

El recuerdo de Lorena sirvió además para trasladar un mensaje de compromiso y esperanza al sector agrario. "Esta misa debe servir para seguir esa línea, para que los ganadores sigan luchando antes esta difícil situación como ella lo hizo hasta el final de su vida". Las últimas palabras estuvieron dirigidas a su familia. "Me atrevo a decir a la familia que estéis orgullosos de Lorena", expresó Don Albino, que la definió como "un ejemplo de persona".

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La ceremonia finalizó con la interpretación de "Tú nos dijiste que la muerte", a cargo del coro de Porceyo, que puso el broche final a un acto marcado por el recuerdo y el reconocimiento a una vida de servicio.