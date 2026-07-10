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El WAY Festival reúne en Gijón a lo mejor del pop, indie y talento emergente

Hombres G encabezan el cartel de la primera edición de We Are Young, que se celebra mañana en el Parque Hermanos Castro con seis actuaciones repartidas desde la tarde hasta la madrugada

Las Petunias, uno de los grupos que actuará en el Way Festival

Las Petunias, uno de los grupos que actuará en el Way Festival

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L. L.

El Parque Hermanos Castro de Gijón se convertirá mañana en el punto de encuentro para los amantes de la música en directo con la celebración del WAY! We Are Young Festival, una nueva cita que nace con la intención de reunir sobre un mismo escenario a artistas consolidados y nuevas propuestas del panorama nacional. Con un cartel que combina pop, rock e indie, el festival aspira a atraer tanto a quienes crecieron con los grandes éxitos de los años ochenta como a un público más joven que sigue la escena musical actual.

Programa

La programación dará el pistoletazo de salida a las 18.15 horas con Las Petunias, una de las bandas emergentes con mayor proyección del circuito alternativo. A continuación, a las 19.25 horas, será el turno del artista asturiano Mateo Eraña, que jugará en casa ante el público gijonés.

Carolina Durante

Carolina Durante / Cedida a LNE

El relevo lo tomará Carolina Durante a las 20.40 horas. La banda madrileña se ha consolidado como uno de los grandes referentes del indie español gracias a un repertorio enérgico y directo que la ha convertido en habitual de los principales festivales del país.

Hombres G

Hombres G / LNE

El gran momento de la noche llegará a las 22.20 horas con Hombres G, cabeza de cartel del festival. La formación liderada por David Summers repasará algunos de los himnos más populares del pop español, en un concierto pensado para reunir sobre el mismo escenario a varias generaciones de seguidores.

Siloé

Siloé / Cedida a LNE

La música continuará pasada la medianoche. A las 00.30 horas, Siloé pondrá el broche a los conciertos con su personal mezcla de pop, electrónica y folk, mientras que la fiesta seguirá con las sesiones de Las Hijas de Chimo Bayo, encargadas de cerrar una jornada concebida para que la música no deje de sonar hasta bien entrada la madrugada.

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