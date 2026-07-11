Carmen Moreno confirma su candidatura para las primarias del PSOE de Gijón: "Vengo a sumar; mi objetivo es gobernar no ser la lista más votada"

Era un secreto a voces y por fin se ha confirmado. La exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, ha comunicado esta mañana a la militancia del PSOE de Gijón su intención de presentarse a las próximas primarias del partido para elegir la candidatura que opte a recuperar la Alcaldía. Lo ha hecho Moreno en la Casa del Pueblo, tras una asamblea general que ha sido larga y en la que se han abordado varios temas. Moreno, en su primera intervención, ha dejado el primer titular y aviso a navegantes. "Vengo a sumar al partido. Y a gobernar, no a ser la lista más votada", aseveró.

Moreno había convocado a los medios de comunicación sobre la una de la tarde. Aunque su nombre estaba en todas las quinielas, la ahora aspirante a candidata había venido manteniendo el asunto con discrección. Su posición ya ha quedado clara y habrá que esperar a ver cómo se toma este paso adelante la militancia de los socialistas. Y es que se da por hecho que Moreno no será la única que opte a liderar la lista para las próximas municipales.

Ni mucho menos porque desde hace semanas también se cuenta con la alternativa de Ramón Tuero, actual concejal socialista y veterano en estas lides puesto que ya rivalizó con Ana González en las primeras de octubre del 2018. El resultado de aquello y de lo que vino después es bien conocido por los gijoneses: ganó Ana González, fue Alcaldesa y luego terminó descabalgada por los suyos sin optar a reelección en 2023 en unos comicios que, si bien, ganó el PSOE con Luis Manuel Flórez "Floro" a la cabeza, terminaron dejando el bastón de mando a la forista Carmen Moriyón y al PP, estos por primera vez en su historia.

Sobre su experiencia

Precisamente de todo ello habló someramente Carmen Moreno. "Me presento en la convicción y la certeza de que puedo sumar a este partido y a la candidatura", afirmó a los medios. "De que mi experiencia en esta ciudad, tras 41 años de carrera profesional, defendiendo siempre el misma idea de ciudad, una ciudad humana, saludable, de progreso, una ciudad que es lo que era Gijón cuando gobernaba el PSOE, creo que puedo sumar a la base electoral de este partido", añadió.

El objetivo, contó Moreno, no es no pasa por "ser la lista más votada, mi objetivo es llegar a gobernar. Solo gobernando se puede transformar la sociedad, solo así se transforman los problemas reales de los vecinos y vecinas de Gijón", aseveró. "Problemas que tienen que ver con la movilidad, la vivienda, en seguridad, educación, cultura... problemas reales de personas reales", añadió.

Sobre sus apoyos. "Lo segundo que les he dicho y que quiero comunicar a toda la ciudadanía es que llevo 25 años militando en este partido, nunca he pedido nada, no pertenezco a ninguna familia, a ningún grupo, a ninguna orientación ideológica y lo que pido a la militancia en este momento y de cara a las primarias es unidad", contó.

Carmen Moreno, en la asamblea del PSOE de Gijón / Ángel González

"Presentar la mejor lista electoral a los gijoneses y a las gijonesas, presentar una lista llena de mujeres y de hombres que conozcan la ciudad, que conozcan a sus vecinas y a sus vecinos, gente honrada que la hay, que dispuesta a dejarse la piel por una ciudad que se merece volver a ser el faro social, económico y cultural de Asturias", afirmó.

Moreno prosiguió hablando. "Y lo último que he dicho y que repito frente a toda la ciudadanía es mi compromiso. Si llego a ser la candidata del PSOE a la alcaldía de Gijón, mi compromiso es que me quedaré en Gijón. Si es gobernando mejor, pero si no lo es, al frente de la oposición. No me iré a ningún sitio.No vengo a hacer carrera política. Mi único objetivo y creo que mi mayor honor en este momento es trabajar por mis vecinas y mis vecinos. Nada más", aseguró.

Moreno lanzó los primeros dardos a Foro y a Moriyón. "Conozco muy bien la política municipal porque durante 41 años la viví y la viví como administrada, la viví como ciudadana, la viví desde una responsabilidad empresarial. Sé cuándo miente Foro, casi siempre", afirmó.

"Sé cuándo dice lo que va a hacer y luego no lo hace. Sé cuándo disimula, sé todo lo que invierte, porque tengo las partidas presupuestarias en publicidad y propaganda, que es la única partida presupuestaria que ha crecido en el presupuesto en el último año. ¿Qué hay que cambiar en el Ayuntamiento de Gijón? Yo diría que en el Ayuntamiento de Gijón lo primero que hay que hacer es darle la vuelta al calcetín", postuló Moreno, que entró a temas concretos.

Como el de la vivienda, por ejemplo. "No podemos seguir hablando del Plan Llave y no poner suelo público a disposición para la construcción de vivienda pública. No podemos estar hablando de soterrar el muro de la playa o del fracaso de la calle Monuza cuando tenemos un problema de movilidad y de salud de las personas en muchos barrios", enumeró.

"Porque moverse es un derecho ciudadano, hacerlo de una manera barata, que aquí tuvo que venir el Principado a ayudar para que lo fuera, y sobre todo sana. Y sobre todo no podemos seguir creando ilusión de que hacemos algo cuando inauguramos una zanja, una valla, un poquitín de prau, cuando lo que importa es el desarrollo económico y social de la ciudad", zanjó.