Carmen Moreno, exgerente de la Unión de Comerciantes, se presentará a las primarias del PSOE en Gijón: "Si salgo candidata y no logro el gobierno, lideraré la oposición; vengo a trabajar"

Carmen Moreno (Sabero, León, 1960), exgerente de la Unión de Comerciantes, dice sentirse "con fuerza" para aspirar a ser la candidata socialista a la alcaldía de la ciudad. Anuncia también que, si gana las primarias pero no logra el gobierno, se quedará al frente de la oposición.

Ha dado el paso al frente. ¿Cómo se siente?

Con una mezcla de sentimientos, pero con mucha fuerza. He vivido en Gijón 58 años y he sido y espero seguir siendo tremendamente feliz aquí. Gijón me ha dado una vida intensa, plena, con muchas posibilidades profesionales y personales, y siento la necesidad de devolverlo haciendo lo que sé: gestionando y trabajando con una ideología y unos valores que son los del Partido Socialista. La situación del partido a nivel nacional no es la más halagüeña, pero es en los momentos difíciles cuando hay que dar el paso.

¿Cuánto tiempo lleva valorando meterse en política?

A valorarlo de verdad, desde octubre. Empecé a tener conversaciones con personas de dentro y fuera del partido. La primera fue con el secretario general del partido en Gijón (Monchu García). Me di cuenta de que yo tengo una idea muy clara de lo que puede ser esta ciudad y que es lo que llevo defendiendo 40 años. Gijón tiene que ser una ciudad humana, de convivencia, y también una ciudad con proyección económica que cuide de los suyos y de sus empresas, especialmente de las pequeñas.

¿Su única opción era el PSOE?

Sin ninguna duda. Milito en el Partido Socialista de Gijón desde hace más de 25 años. Es cierto que siempre he sido una militante, digamos, discreta, y que no pertenezco a ninguna familia ni corriente ideológica dentro del partido. Pero siempre que el partido me ha pedido colaboración he procurado darla. Fui la número 14 en las listas en el 2011, cuando el PSOE perdió por primera vez el gobierno de Gijón. Para entonces estaba claro que la 14 no iba a salir.

Dice no pertenecer a ninguna familia dentro del PSOE. ¿Ha empezado a recabar apoyos?

El momento actual es de presentación y de escucha. No tengo ningún compromiso por parte de ninguna familia dentro del PSOE, pero, no teniendo ninguna, las tengo todas. El objetivo es hacer una lista electoral con las mejores personas, con las que más ganas tengan de trabajar y más hambre tengan de gobernar.

García pidió en las últimas primarias "cerrar heridas". ¿Se han cerrado?

Como siempre he tenido una militancia al margen de las posibles heridas, las desconozco, pero la batalla real no está dentro. Es la primera vez que pido algo al partido y lo que pido es unidad y hacer la mejor candidatura posible. No queremos otro gobierno de la derecha y la ultraderecha, ya que en Gijón se gobierna con un tránsfuga de Vox, con el que donde tenía que haber un polo empresarial hay un paseo con bancos de hormigón (Naval Azul) y donde sí se reforman zonas empresariales en la Pecuaria es para que venga una universidad privada (la Europea).

En uno de sus artículos en LA NUEVA ESPAÑA hablaba de "desgobierno".

Hay tres cosas que caracterizan a este mandato. La primera, que Carmen Moriyón lo empezó poniéndole precio a su palabra: dijo que la suya no valía más que 70.000 votos y pactó con Vox. La segunda es el desgobierno: lo que hace lo rectifica, lo que decide lo cambia. Eso no es gobernar. Y así estamos, sin plan de movilidad, sin que se ponga suelo público a disposición para hacer vivienda y con una Fundación de Servicios Sociales que deja un remanente de diez millones mientras hay gente que vive y muere en la calle. La tercera característica es la publicidad y la propaganda. Aquí se inaugura una valla, una zanja, todo.

¿Qué expectativa cree que debe tener la izquierda en la ciudad, siendo realistas?

Nadie oculta que el contexto nacional es complicado, pero yo estoy en Gijón y mi candidatura es para Gijón, que es donde está mi interés.

Si no sale candidata, ¿integraría la lista del ganador de las primarias?

Noticias relacionadas

No lo pensé. Sí tengo decidido otra cosa. Yo quiero ser la candidata no para ganar unas elecciones, sino para gobernar. Ser la lista más votada no me consuela ni creo en ganar a medias. Ganar es ganar y no ganar es perder. Pero si salgo candidata y no logro el gobierno me quedaré al frente de la oposición para intentar que las políticas de ultraderecha nos hagan el menor daño posible. Vengo a trabajar. Y sé ponerle las cosas difíciles al enemigo.