La Consejería de Ciencia impulsará la acreditación de "Maestro Artesano" para reconocer la trayectoria del sector

La Consejería de Ciencia pone en marcha un reconocimiento de la artesanía asturiana mediante la concesión de las Cartas Maestro Artesano, una acreditación destinada a distinguir a los profesionales con mayor experiencia y trayectoria en el sector. El anuncio lo realizó este sábado el consejero Borja Sánchez durante su visita al Mercado Artesano y Ecológico.

Sánchez explicó que el objetivo es que todos los artesanos que cumplan los requisitos puedan acceder a esta distinción, una medida que corresponde a una propuesta consensuada en el Consejo Asesor de Artesanía. "Es una deuda que tenemos con los artesanos", afirmó el consejero, quien destacó que este reconocimiento pretende poner en valor la calidad y el conocimiento acumulado por los profesionales del sector.

La normativa autonómica que para obtener la acreditación es necesario acreditar al menos quince años de experiencia en el oficio y una trayectoria relevante. Además, quienes reciban la Carta de Maestro Artesano asumirán una labor de transmisión de conocimientos para contribuir a la continuidad de los oficios artesanos.

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Actualmente, Asturias cuenta con 236 profesionales inscritos en el Registro de Actividades Artesanas, repartidos en 72 oficios, siendo la joyería, la cerámica y la marroquinería las actividades con mayor número de artesanos. La consejería destinará este año más de 456.00 euros al apoyo de la artesanía, 10,4% más que el ejercicio anterior para financiar ferias, formación y la renovación de talleres