La exposición “Convivium” de Gijón amplía su estancia en el Revillagigedo hasta el 20 de septiembre por su éxito de público

La exposición “Convivium”, instalada en el Palacio de Revillagigedo, permanecerá abierta hasta el próximo 20 de septiembre, dos meses más de lo previsto inicialmente, ya que su clausura estaba fijada para este domingo. La prórroga ha sido acordada por el Ayuntamiento de Gijón, la Fundación Cajastur —propietaria del edificio— y el Museo Arqueológico Nacional, que participa en la muestra con varias piezas cedidas para la ocasión.

La ampliación responde a la buena acogida que ha tenido la exposición desde su inauguración. “Convivium” es la última de las muestras impulsadas por el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Cajastur, que durante el presente mandato ha cedido gratuitamente el Palacio de Revillagigedo al Consistorio para el desarrollo de una programación de exposiciones de carácter público.

La muestra “Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea” propone un recorrido por la historia de la alimentación en el mundo mediterráneo desde la Prehistoria hasta la actualidad. A través de más de 300 piezas arqueológicas, artísticas y etnográficas, explica cómo la comida ha moldeado la sociedad, la economía y la cultura, poniendo el foco en la dieta mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en el valor de compartir la mesa como elemento de identidad colectiva. La exposición incorpora además piezas y referencias a la tradición asturiana, incluida la cultura sidrera.

La apuesta cultural de Revillagigedo

La continuidad de la muestra coincide además con los planes municipales para reforzar la actividad expositiva del palacio. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Ayuntamiento prepara nuevas propuestas para este espacio cultural. Entre ellas destaca una gran exposición colectiva en la que participarán todos los museos municipales para mostrar piezas de su patrimonio procedentes de donaciones, prevista entre octubre de este año y febrero de 2027.

Además, Cultura trabaja en una exposición dedicada a las cigarreras de Tabacalera, con el objetivo de poner en valor el papel del trabajo femenino en la historia industrial de Gijón. A estas iniciativas se sumará una muestra con motivo del 50.º aniversario del diario El País, titulada “50 iconos”, vinculada al proyecto Naval Azul. Para hacer posible esta nueva programación, el Ayuntamiento prevé destinar más de 310.000 euros a trabajos de adecuación de las salas, montaje, iluminación, seguros y difusión del Palacio de Revillagigedo mediante una próxima modificación presupuestaria.