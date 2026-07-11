Fallece el protésico dental gijonés Juan Jordán García, socio de honor del Club de Regatas e integrante de "La Gandallona": "Era muy alegre"
"Siempre tenía una sonrisa y conseguía hacer más fácil la vida a los demás", afirman los familiares del que era el viudo de Carmen López Sáiz, histórica quiosquera de la plazuela de San Miguel
Adiós a una persona que "siempre tenía una sonrisa". El gijonés Juan Jordán García Rodríguez, quien desarrolló su carrera profesional como protésico dental, falleció este viernes a los 94 años de edad. García, aficionado del Sporting y socio de honor del Club de Regatas, era viudo de Carmen López Sáiz, la histórica quiosquera de la plazuela de San Miguel.
Juan Jordán García trabajó durante décadas en el laboratorio de prótesis ubicado en la calle Ruiz Gómez, al tiempo que su mujer estaba al frente del negocio familiar de la plazuela de San Miguel. Los familiares de García le recuerdan como "una persona muy alegre y optimista". "Hay que destacar de él su buen carácter y su manera de hacer más fácil la vida a los demás", añadieron.
Más allá de formar parte del Club de Regatas y ser socio del equipo de su ciudad durante muchos años, García formaba parte de la histórica pandilla de amigos "La Gandallona", formada por personas vinculadas al Grupo Covadonga.
Juan Jordán García quedó viudo hace cinco años. Fue entonces cuando su mujer, "uno de sus grandes pilares", falleció a causa del covid. García deja tres hijas, Cheres, Eva y Laura, demás familia. Su funeral ha tenido lugar este sábado a las 17.00 horas en la iglesia de Nuestra Señora de Begoña.
Suscríbete para seguir leyendo
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: 'Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino
- Herida una niña de 9 años en Gijón a la que se le quedó el brazo atrapado entre una escalera mecánica y la pared
- Atasco kilométrico en la autovía Minera: un accidente entre dos coches en un túnel moviliza a la Guardia Civil
- Samuel Trabanco, lagarero: 'Toda la vida vi traer manzana de Galicia y nunca oí en el chigre: ‘Esa sidra ye gallega’
- Gran revuelo en San Lorenzo por una trifulca: dos hermanos, con síntomas de ebriedad, denunciados por una pelea