Fallece el protésico dental gijonés Juan Jordán García, socio de honor del Club de Regatas e integrante de "La Gandallona": "Era muy alegre"

Adiós a una persona que "siempre tenía una sonrisa". El gijonés Juan Jordán García Rodríguez, quien desarrolló su carrera profesional como protésico dental, falleció este viernes a los 94 años de edad. García, aficionado del Sporting y socio de honor del Club de Regatas, era viudo de Carmen López Sáiz, la histórica quiosquera de la plazuela de San Miguel.

Juan Jordán García junto a Carmen López. / LNE

Juan Jordán García trabajó durante décadas en el laboratorio de prótesis ubicado en la calle Ruiz Gómez, al tiempo que su mujer estaba al frente del negocio familiar de la plazuela de San Miguel. Los familiares de García le recuerdan como "una persona muy alegre y optimista". "Hay que destacar de él su buen carácter y su manera de hacer más fácil la vida a los demás", añadieron.

Más allá de formar parte del Club de Regatas y ser socio del equipo de su ciudad durante muchos años, García formaba parte de la histórica pandilla de amigos "La Gandallona", formada por personas vinculadas al Grupo Covadonga.

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Juan Jordán García quedó viudo hace cinco años. Fue entonces cuando su mujer, "uno de sus grandes pilares", falleció a causa del covid. García deja tres hijas, Cheres, Eva y Laura, demás familia. Su funeral ha tenido lugar este sábado a las 17.00 horas en la iglesia de Nuestra Señora de Begoña.