La figura de la semana: Lorena Gallego López, una líder que sabe escuchar

El esfuerzo y una capacidad de organización admirable han resultado claves para que Lorena Gallego López (Gijón, 1979) esté viviendo ahora lo que tanto soñaba cuando era pequeña. A nivel profesional, Gallego ha dado comienzo a una etapa ilusionante como jefa de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario de Cabueñes y despedirá el mes de julio con la celebración de su boda con José Fernández, su compañero de vida desde hace más de quince años.

Para llegar a conseguir estos logros, Gallego ha sido un ejemplo de disciplina desde que era niña. De aquellos años felices recuerda con cariño muchos momentos junto a su hermano Rodrigo, quien al igual que ella se formó en el Colegio Público Julián Gómez Elisburu –conocido ahora como C. P. Pumarín– y en el IES Número 8 de Montevil, el actual IES Montevil. Por aquel entonces, la protagonista de estas líneas ya tenía claro que quería dedicarse a la medicina y a la investigación. Y disfrutaba al máximo del ballet y la gimnasia rítmica, dos pasiones que le aportaron una energía necesaria para seguir siendo muy aplicada en los estudios.

Aquellos grandes objetivos empezaron a estar más cerca cuando se licenció y se doctoró en Medicina por la Universidad de Oviedo, donde adquirió unos conocimientos indispensables que después empezó a poner en práctica durante su residencia en Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Allí logró convertirse en la primera integrante del servicio a quien se le reconoció el honor de ser la mejor residente de España en su especialidad.

Tras aquel exitoso periplo en el HUCA, Gallego regresó a Gijón, su casa, para ponerse al servicio de los pacientes del Hospital Universitario de Cabueñes en un equipo liderado por Nicolás Calvo, a quien ahora releva como jefe del servicio tras su jubilación en enero de 2025. Desde que pasó a formar parte de este grupo "ilusionado y joven" como a ella le gusta definirlo, Lorena "pensó en el crecimiento, la modernización y la mejora cualitativa y cuantitativa del servicio", tal y como remarcan sus compañeros de rutina del complejo sanitario desde el que quiere mejorar la atención sanitaria de su ciudad.

En la actualidad, el resto de miembros de Cirugía Maxilofacial de Cabueñes se sienten orgullosos de contar con una jefa que protege al resto y sabe dirigir "con exigencia y sentido práctico". "Es una cirujana completa, con criterio clínico, habilidad quirúrgica y gusto por la innovación y la tecnología", apuntan quienes mejor conocen a una profesional que "siempre sabe escuchar" y que ofrece a cada paciente un trato "excelente, humano y solvente".

Entre los éxitos con los que cuenta en su amplio currículum como cirujana e investigadora aparecen incontables logros. Hace ahora un año, realizó, junto a su colega Alba Novoa, la primera cirugía maxilofacial asistida por robot en Asturias. Pocos meses antes, había impulsado con su compañera Laura Rúa una práctica mínimamente invasiva, sialoendoscopia, que permite eliminar cálculos salivales sin extirpar la glándula obstruida. Además, Gallego ha estado al frente de un proyecto de investigación con células madre dirigido a regenerar hueso, y así poder reconstruir defectos óseos producidos por tumores o traumatismos.

Más allá de ser una brillante profesional, quienes rodean a Lorena Gallego también la ensalzan por ser una persona familiar y con la que pueden contar en todo momento. Su día a día lo comparte con José, y con sus hijos, Martín y Diego, así como con "Nina", una perra que adoptaron hace tres años y que ya se ha convertido en un miembro más de la casa. Su pareja, una de las personas que mejor la conocen, define a Lorena como "la compañera de vida perfecta, siempre alegre y sonriente, el pilar fundamental de nuestra casa y la persona que nos cuida y nos llena de cariño cada día".

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Pese a sus exigentes tareas como cirujana, la nueva jefa del servicio de Maxilofacial de Cabueñes trata de encontrar tiempo de calidad junto a los suyos. Desde hace años, esta lectora incansable y entusiasta de la moda vintage tiene como lugares favoritos para desconectar las playas asturianas y las Rías Baixas, donde ha descubierto nuevas aficiones por el esnórquel y el pádel surf. Asimismo, durante el año disfruta de otros grandes placeres como acudir a clases de aeróbic, degustar las fabes con almejas de su madre, Conchita; las sardinas a la plancha de su padre, Isidoro y, sobre todo, las reuniones familiares alrededor de una mesa.