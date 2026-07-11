Marc Silver: "mis padres no le dejarían a un hombre en mi habitación sentarse allí toda la noche, tomando notas sobre mi comportamiento"

Marc Silver está acostumbrado a mirar a través del objetivo allí donde la sociedad prefiere apartar la vista. Tras una sólida carrera reconocida en festivales como Sundance y la antesala de los «Oscar», el director británico llega a Gijón para presentar «Molly vs The Machines». La cinta, coproducida por la tecnológica asturiana Empathy AI, es una radiografía del dolor y la impunidad corporativa a través de la lucha de un padre desconsolado contra los gigantes de internet por la pérdida de su hija. Desde la sede de la compañía en la calle Jimena Fernández de la Vega, Silver habla sobre la delgada línea que separa el progreso tecnológico de la deshumanización.

¿Cómo aborda el dolor que tiene un padre para que sea el motor de la historia sin cruzar la línea del morbo?

Desde el principio, cuando conocimos a la familia, hablamos sobre cómo la historia puede ayudar a levantar la conciencia sobre lo que es malo, pero también sobre inspirar a la gente a exigir que el sistema, o el modelo de negocio, o los algoritmos, y el comportamiento de las máquinas, se cambien. Y creo que eso ayuda, cuando estamos en conversación con la familia, a transformar la sensación de horror y el morbo en acción, que es lo mismo que Molly, su padre, estaba pasando.

¿Cómo logra equilibrar visual y narrativamente esta dualidad entre dolor personal y el poder corporativo?

Fue muy importante para nosotros tener estos dos elementos, dos frecuencias, dos narrativas, porque al final, si quieres intentar entender lo que le pasó a Molly, hay algunas cosas en la superficie que podemos ver, y podemos escuchar a sus amigos, a su familia, a sus maestros, y podemos ver lo que pasó, pero solo podemos verlo a una cierta profundidad, porque la otra parte de la historia, que es la parte de Silicon Valley, está debajo de la superficie y necesita ser extraída, y es muy diferente a la vida de la familia, pero sin embargo, sin esto, no puedes entender lo que le pasó a Molly. Así que la manera en la que pensamos sobre eso fue, bien, tuvimos a este ser humano que creció de 0 a 14 años, y eso fue como su arco narrativo, y exactamente al mismo tiempo tuvimos este sistema en Silicon Valley que creció de no existir antes del año 2000, aproximadamente, y a medida que maduró para ser un joven, como Molly maduró para ser un joven, estos dos mundos se unieron para crear esta tragedia, y creo que necesitamos tener la historia micro-humana y la macro-sistémica para entender la situación.

¿Qué fue lo que más le sorprendió o asustó al descubrir lo que realmente ocurre dentro de las salas de juntas cuando hay vidas humanas en juego?

Creo que en un nivel es fácil de decir que las respuestas que dio la ejecutiva de Meta son sorprendentes en su tipo de lenguaje corporativo, en comparación con la mayoría de la gente que mira esas escenas, la manera en que responden a ese lenguaje corporativo es increíble que estas personas hablen de humanos de este modo, pero más allá de eso, creo que lo que realmente me sorprendió fue esta idea de que nosotros, como padres o como sociedad, hemos tenido estos algoritmos forzados en nosotros, y ahora estamos en este mundo en el que estamos compartiendo la crianza de los niños con máquinas, con algoritmos, que han sido diseñados para actuar de una manera en la que si yo permitiera a un adulto actuar de esa manera con un niño, no sería aceptable. Pero hemos permitido que los algoritmos actúen de esa manera con los niños sin ninguna pregunta.

¿Cómo se posiciona esta empresa, Empathy A.I, frente a las prácticas de Silicon Valley?

No extrae datos, no invade la privacidad de la gente. Y pensé que es importante que al tiempo que criticamos los modelos de negocio de Big Tech y las dinámicas de poder de Big Tech, también podemos brillar y colaborar con la gente que intenta construirlo con una ideología diferente. Al final, si quisiéramos construir esta tecnología con una ideología que no sea de Silicon Valley, eso es absolutamente posible. Hemos decidido diseñar la tecnología de una manera cuando podríamos diseñar la tecnología de una manera diferente. Una tecnología que tenga seguridad, privacidad y muchas otras cuestiones éticas consideradas, en lugar de la ideología de Silicon Valley, que es, en esencia, mantener a la gente enganchada por todos los medios, sin importar cuáles sean los daños, porque eso aumenta nuestro poder y beneficio. Y creo que es bueno que podamos brindar visibilidad y mostrarle a la gente que hay otras maneras de hacer esto.

¿Qué recursos utiliza para hacer visible una amenaza tan invisible, como los algoritmos?

Creo que el tema de la supervisión, el capitalismo, los modelos de negocio y la tecnología es muy difícil de traducir en el lenguaje audiovisual. Cuando empezamos el rodaje, la referencia principal para quien hace películas sobre tecnología son los hackers con capucha, o los ceros y unos de «Matrix». Estas son las traducciones visuales clásicas. Pero no queríamos hacer eso. Entonces nos enfocamos en esta idea de la habitación, porque la habitación es algo universal, cada país entendemos qué es una habitación, sin importar nuestro contexto cultural.

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Ahora, con un teléfono en la habitación, no tenemos estos lugares de seguridad y privacidad. También pensé en cómo mis padres no dejarían que un hombre se sentase toda la noche en mi habitación tomando notas sobre mi comportamiento para cambiar mi comportamiento por la mañana. Pero eso es lo que pasa con el teléfono. La habitación se convirtió en una metáfora visual muy importante. El otro dispositivo que usamos fue la máquina en sí misma, porque de alguna manera, sabe su propia historia. Porque, obviamente, todos los chatbots artificiales han sido entrenados en los últimos 20 o 30 años de Internet. Y nuestra historia está dentro de ese entrenamiento. Por eso empezamos a experimentar con la inteligencia artificial para ver qué sabía sobre el capitalismo de la supervisión, qué sabía sobre Molly Russell. Y usamos esto como una forma de manifestar visualmente el algoritmo.

¿Eres optimista sobre nuestra capacidad como sociedad para exigir responsabilidad a estos gigantes y proteger a las futuras generaciones?

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Creo que en el nivel individual, familia y comunidad, muchas personas sienten lo mismo, que algo malo está sucediendo y creo que eso es lo que está pasando. Muchas personas en el nivel de la tierra están exigiendo ambientes digitales más seguros para sus hijos. Y no solo los niños, yo miro a todos nosotros, todas las generaciones son muy adictas a los teléfonos, y eso va a aumentar con el tipo de IA que Silicon Valley está introduciendo al mundo, está conectado con los mismos problemas que vimos en el rodaje cuando se trata de las redes sociales. La IA es como la versión 2.0 de los mismos problemas, va a provocar problemas peores. Luego hay una gran distancia entre ese sentimiento que todos tenemos y el poder y la ejecución de los reguladores y gobiernos y creo que en esa distancia ahora tenemos muchos movimientos de padres. La demanda de esos movimientos está llevando a cosas como «bandas» de redes sociales para niños. Si los reguladores pudieran usar su poder más efectivamente para regular y exigir cambios del Big Tech sobre cómo se comportan los algoritmos, no habría tanta demanda de estas bandas. Creo que tenemos enormes cantidades de poder como individuos pero los que necesitan usar ese poder efectivamente son los reguladores. Y en este momento hay demasiada distancia entre esas dos partes de la sociedad