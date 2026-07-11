Monchu García, sobre las primarias del PSOE de Gijón: "Siempre defendí la bicefalia, era fácil inferir que no me voy a presentar yo"

Un repaso general a lo sucedido en la asamblea local y un vistazo al futuro más inmediato del PSOE en Gijón. Así se puede resumir la intervención de Monchu García, secretario general del partido en Gijón, tras lo sucedido esta mañana en la Casa del Pueblo. Es decir, tras la celebración de la asamblea general y tras el paso al frente de Carmen Moreno como candidata a las primarias. García dejó varios titulares. Uno de ellos es que él no se va a presentar. Algo que ya se sabía, pero confirmó nuevamente.

"Lo dije muchas veces y lo repetí en la asamblea. Tengo que expresarme muy mal porque siempre defendí la bicefalia", aseguró García, sobre la posibilidad de que él diera un paso adelante. "La defiendo aquí, en el ámbito autonómico y en el Federal. Sé que no es una posición mayoritaria, pero en Gijón la aplicamos y lo vamos a seguir haciendo", dijo. "Era fácil inferir que no iba a ser candidato", agregó.

Sobre ese proceso de primarias, en el que Carmen Moreno será candidata también habló. "Lo que hemos hecho es poner una fecha, un horizonte cierto. Sabemos que el proceso se desarrollará cuando haya fechas exactas y las comunicaremos en septiembre", resumió. "Será similar a otros procesos que se están dando ahora en julio (por Oviedo) y ese el momento", valoró.

"Me parece importante porque siempre hemos defendido que haya gente que se presente, que se haya opciones, que se pueda votar", agregó. "Hay que recordar que aquí en situaciones muy difíciles apostamos por que se pudiera votar. Aquí esa necesidad no se esconde, queremos que haya votación, que la gente pueda elegir y para eso hace falta que haya personas dispuestas a encabezar esto", dijo.

La asamblea del PSOE de Gijón / Ángel González

Sobre la postura de Carmen Moreno no entró demasiado. "El momento en que cada uno sale pues como en el deporte. Hay veces que sale alguientes antes de que toquen el pito de salida y otros salen después. Eso es una cosa que decide cada uno", zanjó.

En cuanto al desarrollo mismo de la asamblea, el secretario puso en valor lo hablado esta mañana. "Tenemos una agrupación viva, que no esconde ningún debate y donde la gente se puede expresar con libertad", afirmó. "Quiero reconocer el trabajo de todo el equipo por el apoyo mayoritario que vamos consolidando y sosteniendo una mayoría importante en la agrupación", contó.

"Tenemos la vocación de representar a todo el mundo, el que apoya y el que no. Ese apoyo mayoritario se refleja en la actividad política. Somos no solo la mayor agrupación de Asturias sino que el PSOE es el mayor partido de Gijón", verbalizó.

Recado a Foro

García aprovechó para cargar contra Foro. "No somos como ellos, que son un trampantojo donde hay cuatro personas y detrás no hay militancia. Aquí hay actividad y debate y diferencia de opinions. Por eso, crecemos. En los últimos seis u ocho meses hemos tenido más de cincuenta altas", zanjó García, que sobre el caso de acoso sobre el exedil Iván Álvarez Raja poco dijo.

"Está bajo investigación y hay que ir con prudencia. Estamos absolutamente alineados con lo que nos exige la Comisión Ejecutiva Federal y nosotros en este tema no podemos comentar nada, ahora es normal que se hable porque es un tema que preocupa a la agrupación", finalizó.