El PSOE de Gijón encara su asamblea general con un ojo puesto en septiembre por las primarias

Diez de la mañana, Casa del Pueblo. Esa es la hora y el lugar en el que el PSOE de Gijón se encaramará hacia su futuro más inmediato. El principal partido de la oposición en la ciudad celebra su asamblea general con un orden del día en el que se someterá a examen la gestión de la Comisión Ejecutiva Municipal, liderada por Monchu García. Si bien, muchas miradas estarán puestas en el apartado de ruegos y preguntas puesto que, se asume, que ahí saldrá el tema de las primarias que el partido, casi con total seguridad, celebrará en septiembre. Aunque de momento nadie ha dicho que se vaya a presentar, los nombres que hay encima de la mesa para esas hipotéticas primarias son conocidos. Son los de la la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, el actual concejal Ramón Tuero, y habrá que esperar si sale una tercera vía con buena sintonía con la Ejecutiva y que podrían encarnar figuras como el jefe de Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes, Manuel Vallina, o la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.

Esas son las fichas que, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, están colocadas sobre el tablero. Cada una con sus matices. Carmen Moreno envió ayer una convocatoria de prensa firmada por ella misma con el membrete del PSOE para hablar "sobre las primarias" del partido. Lo hará a la una de la tarde, al final de la asamblea en la calle La Argandona. La exgerente de la Unión de Comerciantes ha decidido llevar el proceso con discrección y las fuentes consultadas en su entorno se remiten a los plazos del comunicado en lo que respecta a si, como se prevé, dará ya el paso de querer optar a liderar una lista.

Matices tiene también la postura de Ramón Tuero. El concejal socialista estará en la asamblea de hoy. Si bien, las fuentes consultadas por este periódico, resaltan que Tuero no tiene intención de confirmar hoy su candidatura a las primarias socialistas. No obstante, estas mismas fuentes señalan que el edil sigue trabajando con la mente puesta en esa posibilidad y que su intención es esperar a que estén claros los plazos del proceso para confirmar oficialmente si se presenta. Dichos plazos remiten al mes de septiembre, que es cuando el PSOE de Gijón tendrá que celebrar esas primarias.

A partir de ahí, habrá que ver. La Ejecutiva liderada por Monchu García aún no se ha pronunciado sobre lo que se está viviendo en estos días en el seno del socialismo gijonés. Es previsible que lo haga hoy puesto que el secretario general tiene previsto atender a los medios de comunicación a las 13.30 horas. O sea, lógicamente cuando haya terminado y la asamblea y por tiempos también después de que haya hablado Carmen Moreno.

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La posibilidad de que haya una tercera vía con buena sintonía con la Ejecutiva tampoco se puede descartar. En las últimas semanas han sonado varios nombres. Manuel Vallina es uno de ellos y el otro es Lara Martínez. La opción que parece más fría es que sea un consejero el que decida dar el paso. Sonaron los nombres del actual de Fomento, Alejandro Calvo, y de Concepción Saavedra, de Salud. En cualquier caso, esta opción de la tercera vía sería improbable que mañana se diera a conocer por esa cuestión de plazos ya que no es sino hasta casi el final del verano cuando el PSOE arrancará oficialmente su carrera para ver quien se aúpa para recuperar la Alcaldía.