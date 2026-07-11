El teatro Jovellanos de Gijón, ya con trabajos previos, iniciará su gran reforma en agosto

La constructora encargada de reformar el interior del teatro Jovellanos ya ha colocado las primeras vallas en el recinto y se encuentra estos días realizando los preparativos de una obra que, como tal, comenzará en agosto. La empresa adjudicataria ha acordado con el gobierno local una intervención por fases que se hará de acuerdo a la programación del teatro, evitando un nuevo cierre del inmueble como el realizado el año pasado para una primera fase de reforma, centrada en aquel caso en la instalación de climatización. Esta nueva obra permitirá renovar los viejos camerinos, crear baños adaptados y resolver el deterioro de las fachadas interiores, las que dan al patio de manzana del edificio. El cambio más notable para los usuarios será la modificación de la taquilla lateral, que permitirá a los asistentes comprar sus entradas en el interior y no a la intemperie, y el arreglo de la marquesina.

Por ahora, la empresa ha colocado unas vallas en el lateral de la taquilla y con ellas protege un primer contenedor de material. Explican desde la constructora, sin embargo, que se tratan de pequeños "trabajos previos" para facilitar las labores más adelante. La reforma como tal se espera iniciar a finales de agosto y en coordinación con los responsables del teatro, que tienen un programa de actividades muy intenso, especialmente durante la primera quincena, que habrá que respetar. El plazo de ejecución, de acuerdo al contrato firmado el pasado mayo, es de seis meses, pero se entiende por ahora como una estimación.

El teatro ya había cerrado entre septiembre y octubre del año pasado para renovar su sistema de climatización, así que con esta obra, "a priori", se aspira a que el teatro pueda seguir abierto en todo momento. Por ahora, la agenda sí deja libre parte del mes de septiembre, al menos en sus fechas anunciadas. La reforma cuesta 471.178 euros, a sumar a los otros 181.008 invertidos en la obra del año pasado. El Ayuntamiento defiende que es la mayor inversión en el odeón en décadas.

El teatro Jovellanos, en sus tres plantas sobre rasante, tiene una superficie construida de 4.366 metros cuadrados. La reforma afectará a 780 de ellos y en todas las alturas. Según se recogía en los pliegos de la licitación, y salvo ajustes técnicos que se aprecien sobre la marcha, parte de las mejoras no serán "visibles" para los espectadores, pero sí para los artistas: podrán estrenar camerinos más modernos en sus actuaciones en Gijón. En el sótano, en concreto, una reforma de baños y camerinos permitirá crear zonas de vestuarios polivalentes, todos con acceso y aseo propios, y otra zona central para dos camerinos (de hombres y mujeres) dotados con ducha, inodoro y lavabo. Quedará espacio para una tercera zona que se destinará a almacén y para crear un baño adaptado a personas con movilidad reducida, que era otra de las grandes carencias del edificio. En el semisótano se hará una intervención similar a esta.

En las plantas baja, primera y segunda, por su parte, las mejoras serán similares pero aquí sí habrá partes abiertas al público. Se reformarán los camerinos individuales y los baños de uso general que están en los laterales. Varios aseos se adaptarán para personas con movilidad reducida y dos para ostomizados, separando los de uso general y los privados para trabajadores y artistas. Destaca también que en la primera planta la mejora implicará renovar por primera vez en muchos años los aseos del Palco Real.

Respecto a las fachadas interiores, son las que delimitan el patio interior de la manzana comprendida entre el propio paseo de Begoña con las calles Casimiro Velasco y San Bernardo. Estas fachadas presentan "diversas patologías" causadas por el paso del tiempo y los técnicos han entendido que demorar su arreglo implicaría más costes en el futuro.

Las dos mejoras más notables para los usuarios, por lo demás, serán las de la marquesina y la taquilla. La marquesina como tal ya existe, protege los tres accesos de la fachada principal, pero desde hacía un tiempo mostraba un deterioro ya casi preocupante. Los técnicos habían detectado varias entradas de agua e incluso algún desprendimiento en la cara inferior del forjado, con el riesgo que eso supone. En los pliegos, no obstante, se aseguró que estos cascotes suponían ya "un peligro para los peatones" y para la propia estructura de la marquesina. En los últimos años, el teatro ya se había precintado alguna vez en su fachada principal por este motivo. El cambio en la taquilla, por último, pretende resolver en medida de lo posible el problema de tener que hacer cola a la intemperie. Los técnicos apuntan a una mejora "de funcionalidad y accesibilidad" que en la práctica permitirá poder empezar la cola dentro del odeón.