El verano se saborea mejor en Casa Ataulfo
El bonito y los chipirones de potera triunfan estos días en el establecimiento
A.A.
El estío gijonés se presta a visitar uno de los establecimientos hosteleros de más solera de la ciudad: Casa Ataulfo. En el restaurante prima la calidad del producto y la esmerada atención de todos los profesionales que allí trabajan.
Pescados y mariscos "como tienen que ser", frescos y del Cantábrico se sirven a diario en la popular casa de comidas: langostas y bugres hacen las delicias de los comensales, aunque las posibilidades no se quedan solo ahí.
El bonito del norte es un habitual en las comandas del verano. La temporada comenzó recientemente y son muchos quienes lo piden en alguna de sus formas. En Ataulfo se sirve la ventresca, pero también en tacos, rodajas y en rollo. En cualquiera de ellas, el bonito es siempre un acierto.
Los chipirones de potera se mantienen también como otra de las sugerencias propias de estos días en Ataulfo. De sabor más suave que el convencional, se trata de un manjar muy apreciado por el modo en que se captura, de forma artesanal.
Para acompañar los pescados y mariscos del restaurante, nada más destacado que la sidra. En Ataulfo, Sed de PKDO DOP y De Pura Madre, la primera sidra del año, se escancian haciendo honor a la tradición. La misma que ha sido en todo momento seña de identidad del local hostelero.
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