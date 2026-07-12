Las casetas de la playa de San Lorenzo, a por un verano "de récord": "En junio hemos tenido muchos días de lleno"

El responsable de los Servicios Externos de la Cocina Económica, Juan Varas, terminó mayo asumiendo que por delante venían "meses de mucho trabajo" en la playa de San Lorenzo, donde este año han montado y cuidan 125 casetas, así como numerosas tumbonas y hamacas. Sin embargo, Varas no se esperaba que el aluvión de clientes que suele darse entre julio y agosto también se produjera desde principios de junio. "Hemos tenido muchos días de lleno durante todo el mes. Se ha notado mucho los días de sol y de temperaturas altas", manifiesta Varas, que confía en que el de 2026 "pueda ser un verano de récord" y recuerda que "todo lo recaudado servirá para financiar nuestros servicios y proyectos".

La Cocina Económica celebra "las jornadas de lleno" alcanzadas desde principios de junio / Ángel González

Las icónicas casetas de la playa de San Lorenzo cuentan con muchos clientes habituales que año tras año son fieles a una rutina que ya compartieron con anteriores generaciones. Asimismo, otros de los usuarios de las casetas son visitantes que "muchas veces no conocen que detrás de las casetas hay una causa solidaria y beneficios sociales claves para la Cocina Económica", apuntan desde la Asociación Gijonesa de Caridad.

La gran novedad de este verano es que la Cocina Económica se encarga de todas las casetas del principal arenal gijonés, ya que Manuel Díaz decidió jubilarse y cedió sus instalaciones a la entidad que dirige Rafael Piñera. Teniendo en cuenta que contaban con 125 casetas, optaron por colocar 45 de ellas en la escalera 13 y, el resto, entre la 14, con 55 instalaciones, y en la número 7, con 25. El precio para alquilarlas hasta el 15 de septiembre es de 520 euros. Además, el servicio permanece activo a diario en horario de 9.00 a 19.00 horas para el alquiler de tumbonas a cuatro euros y las hamacas, a un precio de dos euros.

"Una tradición familiar"

Para prestar de forma eficaz ese servicio a los bañistas de San Lorenzo, la Cocina Económica cuenta cada jornada con voluntarios como José Manuel Graf y Manuel Gómez, quienes a diario atienden con mimo a los usuarios. "Son muy amables", destacó en la tarde de este domingo Rosa Valladares, una vecina de La Arena que acostumbra a alquilar las hamacas de la Cocina Económica.

A Valladares no le sorprendió conocer que la Cocina Económica había constatado un aumento en la clientela durante el mes de junio. "Nosotros solíamos ir siempre a la escalera 7 y ahora preferimos venir hasta la 12 o la 13 porque hay más espacio y allí está lleno. Se nota que este año en junio hizo mejor tiempo y que hubo más personas que utilizaron las casetas y las hamacas", desarrolló Valladares, quien agregó que "siempre intento alquilarlas cuando venimos porque sé que es para un buen fin y es una manera sencilla de ayudar a quienes lo necesitan".

En esa misma línea se expresó Dayhana Salinas, una gijonesa que desde hace tres años también suele hacer uso de las casetas de la Cocina Económica junto a sus tres hijos, Sofía, Álex y Valeria. "Este año, en junio ha habido mucho más ambiente en la playa porque hizo días de bastante calor", comentó Salinas, que incidió en que "nos gusta estar en las casetas porque son mucho más cómodas, especialmente para las familias que venimos con los niños".

A escasos metros de Salinas estaban este domingo Ana María y Leontina Fernández, unas primas que continúan con lo que supone "toda una tradición familiar". "Aquí veníamos con nuestras madres desde que teníamos 7 años. Después, en estas casetas criamos cuando llegaba el verano a nuestros hijos y a nuestros nietos", explican.

Para estas residentes de los barrios de El Llano y Pumarín, respectivamente, las casetas de San Lorenzo son ingredientes imprescindibles desde que empieza la temporada estival. "Entre los usuarios que venimos siempre se forma como una gran familia. Hay muy buen ambiente y esta zona de San Lorenzo ya es como nuestra casa", añadieron Ana María y Leontina Fernández, quienes se mostraron "muy contentas" del éxito que está logrando la Cocina Económica este verano. "El buen tiempo que ha hecho en junio ha sido todo un regalo. Pocos meses de junio recordamos con días tan buenos como los que hicieron y se ha notado que mucha más gente quería estar en las casetas", completaron.

Más allá del mes de junio, la primera parte de julio también ha contado con días soleados y de temperaturas agradables para disfrutar del principal arenal gijonés. "Ojalá siga el verano en esta línea", coinciden los responsables de la Cocina Económica y los usuarios de este servicio externo tan apreciado por vecinos y turistas.