El centro de arte de la Laboral de Gión será punto de cita para observar el eclipse de agosto y se convertirá en una experiencia sonora especial para invidentes

Hay pocos acontecimientos capaces de convocar a tanta gente sin entradas ni cartel. Solo hace falta que el cielo prometa algo excepcional, y nada más excepcional que un eclipse total como el que se va a vivir el 12 de agosto, para que parques, terrazas y plazas se llenen de personas dispuestas a esperar el instante en el que la luna oculte el sol. Un proceso que en Gijón durará un minuto y cuarenta y cinco segundos.

Será uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de los últimos años y la región -una de las privilegiadas donde será visible el fenómeno- se ha llenado de iniciativas para disfrutar de él. Entre todas las posibles, pocas habrá tan singulares como la que ofrece LABoral Centro de Arte. El equipamiento artístico ha hecho su propio plan para convertirse en centro de observación ese día, y lo ha hecho apostando por un evento accesible para todo el mundo. Lo que le ha llevado a pensar en cómo hacer partícipes de ese especial momento a las personas con deficiencias visuales.

Dispositivos Lightsound / .

La respuesta a esa inquietud se la ha dado "LightSound", un dispositivo desarrollado por la Universidad de Harvard en colaboración con el proyecto Eclipse Inclusivo del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), “que permite transformar las variaciones de la luz solar en sonidos, haciendo posible que las personas con discapacidad visual puedan percibir cómo evoluciona el eclipse en tiempo real; es a medida que la Luna cubre el Sol, el dispositivo emite un sonido cuyo tono se atenúa y se vuelve más grave hasta desaparecer por completo durante la fase de eclipse total de Sol, reproduciendo auditivamente el proceso del eclipse”, explican desde LABoral Centro de Arte.

Esta tecnología podrá disfrutarse de manera individual a través de auriculares o colectivamente mediante un altavoz. En todo caso, la Laboral ofrecierá una forma diferente de experimentar un acontecimiento del que raras veces puede disfrutarse.

El dispositivo usa la tecnología Arduino, que ya ha demostrado eficacia en eclipses solares anteriores en Estados Unidos (2017, 2024), Chile y Argentina (2019-2020).

Con esa oferta tan singular, pero con la intención de sean muchos lo que se acerquen hasta LABoral Centro de Arte para observar el fenómeno, el centro prolongará su horario ese día hasta las 21.30 horas y pondrá a disposición del público de manera gratuita gafas homologadas, hasta agotar existencias, proporcionadas por la consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias.

Al estar Asturias en plena línea de centralidad del eclipse, será una de las ciudades donde mejor se podrá observar el fenómeno. El primer contacto de la luna con la superficie solar comenzará a las 19:30:57 horas, dando lugar al inicio del eclipse parcial. La totalidad (cubrimiento completo del sol) será a las 20:26:42 horas y durará 1 minuto y 45 segundos.