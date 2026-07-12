Las fiestas de Llantones reúnen a la parroquia: "Que falta hacia volver a vernos"

"Qué falta hacía volver a vernos y volver a hablar". Con esa reflexión del párroco don Albino Laruelo arrancó una jornada que volvió a convertir a Llantones en un lugar donde vecinos, familiares y amigos volvieron a encontrarse. La misa dio paso a la procesión y, después, a una sesión vermú en la que la carpa terminó abarrotada, con un ambiente que invitaba a quedarse.

Durante la celebración religiosa, don Albino centró buena parte de su mensaje en la importancia de las relaciones personales y la convivencia. "En los pueblos nos vemos más", señaló antes de advertir de que "no hay peor soledad que la del que vive en compañía", en referencia a quienes, pese a estar rodeados de gente, no comparten sus sentimientos y emociones. También hizo un llamamiento al respeto al afirmar que "hay que respetar las diferentes culturas" y animó a los asistentes a vivir la fe sin complejos. "Parece que rezar es algo atrasado, no nos avergoncemos", finalizó.

Tras la misa, la imagen de la Virgen recorrió Llantones en procesión antes de que la actividad se trasladara a la carpa, donde la sesión vermú y la gran maratón de tute y parchís reunieron a un gran número de personas bajo un ambiente de celebración. "Aquí hay que arrimar el hombro todo el mundo", afirmó, Jose Manuel Amado, miembro de la comisión de fiestas, satisfecho porque "la fiesta reúne a gente conocida, vecinos y amigos", recordando que los festejos comenzaron el sábado con la jornada del marisco y se prolongarán hasta el el lunes con la misa por los difuntos, la entrega del bollu y las jornadas del pulpo.

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Entre los asistentes se encontraban Lourdes Carrión y Luis Rendueles, naturales de Huerces, que aseguraron acudir cada día a la parroquia vecina para "pasarlo bien y disfrutar de la fiesta". También Jaime González y Sebastián Valdés, que aprovecharon su visita familiar para acercarse al prao de la fiesta. "Aquí la gente es muy cercana", dijeron para acabar coincidiendo en que, en Llantones, "saben pasárselo bien".