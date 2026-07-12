Marqués de San Esteban cambiará a principios de año su polémica acera

Tras hace ya algo más de un año de pruebas, la definición del proyecto para renovar el paseo de Marqués de San Esteban queda ahora ya solo pendiente de remates. La concejalía de Infraestructuras se reunió este mes con los técnicos que supervisan la solución técnica que, se espera, permitirá arreglar una acera que, a la vez, ha sido sometida a varias campañas especiales de limpieza en estos últimos meses. Si todo va bien, la solución técnica a emplear se decidirá en las próximas semanas y con la esperanza de que ya después del verano, en septiembre, se pueda tener cerrada la contratación del proyecto de obra como tal, que todo apunta a que tendrá que licitarse. Con esta nueva previsión, el inicio de la obra se emplaza ahora al primer trimestre del próximo año.

La solución a las aceras ennegrecidas de Marqués de San Esteban lleva tiempo pensándose. En junio del año pasado LA NUEVA ESPAÑA desvelaba el inicio de un estudio sobre el terreno para abordar la posible renovación de la calle. Comenzaba así el primer intento en firme para solucionar un problema que se aprecia desde hace ya casi una década, desde 2017, cuando una por entonces recién reformada Marqués de San Esteban, con los operarios rematando los últimos detalles, comenzaba a dejar entrever problemas de conservación.

Desde entonces, las labores especiales de limpieza mecánica de los trabajadores de Emulsa ralentizan pero no lograr revertir el proceso de ennegrecimiento de una acera que hoy luce picada en algunos tramos, como perdiendo material, y que en otros se ha deteriorado de manera muy visible por una "plaga" de chicles que no se logran despegar del suelo.

Los técnicos buscan ahora una solución de repavimentado que facilite la limpieza de, especialmente, toda la zona soportalada, teniendo además en cuenta que Marqués de San Esteban es una calle con varios locales de hostelería y con mucha actividad relacionada con el ocio nocturno.

El otro problema a tener en cuenta es que la calle, al estar en gran parte cubierta por soportales –el otro lateral tiene una acera de diseño ordinario, como el resto del callejero–, impide que el suelo pueda recibir lavados extra en jornadas de lluvia. Su mantenimiento depende casi exclusivamente del empeño de Emulsa y no parece que el material elegido en su día vaya a tener una vida útil mucho más larga.

Estos condicionantes motivaron la decisión del gobierno local de realizar, primero, un par de pruebas sobre el terreno antes de decidirse por una solución técnica que "a priori" se presentaba sin garantías. De ahí la colocación de los citados dos "parches", que se instalaron en la calle mediante la aplicación de dos tipos de resinas, ambas tras un fresado de varios centímetros, y cuya evolución a lo largo de este último año se ha estado vigilando.

A día de hoy, y desde hace ya unos meses, una de estas pruebas de resinas, la que se situó frente a Hacienda, parece estar dando resultados poco alentadores: el material ha adquirido unos tonos casi verdosos y presenta marcas de desgaste por, se entiende, las labores de limpieza mecánica con agua a presión. Esas marcas, con formas de surcos irregulares, no convencen a los técnicos.

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El otro tipo material, con el que se recubrió una parte de la acera en un tramo frente al antiguo Suther, está envejeciendo mejor y no ha perdido su color gris claro. Se interpreta, por eso, que este segundo tipo de resina es el más idóneo para elaborar ahora un proyecto técnico como tal. Estas pruebas de resina se encargaron a Cerquisa, una empresa asturiana experta en pavimentos. Será ahora responsabilidad de la concejalía de Infraestructuras, no obstante, decidir si opta directamente por recubrir toda la acera con este material o si existen otras opciones.