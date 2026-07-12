Monserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón : "Tabacalera tendrá en septiembre su comité directivo, con una presidencia honorífica"

La dirección o comité artístico que la alcaldesa Carmen Moriyón anunció en un acto con LA NUEVA ESPAÑA en febrero de 2024 quedará constituido este año. Así lo asegura Montserrat López Moro, edil forista de Cultura, que señala que el grupo tendrá un presidencia honorífica y que empezará a trabajar en octubre. La concejala, además, se desmarca de las críticas a la Semana Negra lanzadas por Andrés Ruiz, presidente local del PP, socio de gobierno de su partido.

¿Cómo avanzan las obras de Tabacalera?

Bien, conforme a la previsión. Es una obra muy compleja porque hay que trabajar con restos arqueológicos, pero se está siguiendo el itinerario previsto. Mientras avanza la obra física, trabajamos también en el proyecto cultural para dotar al edificio de contenido. Será un equipamiento cultural fundamental y acorde a lo que es hoy Gijón.

Sigue pendiente crear una dirección artística.

Esa dirección, o también podríamos llamarlo comité, la crearemos en septiembre y se pondrá en funcionamiento en octubre. La Fundación Municipal de Cultura lleva tiempo trabajando en esto y ya habíamos dicho que la dirección artística no iba a recaer sobre una sola persona, sino sobre un equipo. Ahora podemos decir que estará formado, por un lado, por todos los directores de los museos de la red municipal y, por otro, por agentes externos, que serán en principio dos profesionales con trayectorias vinculadas al arte y los museos. Habrá una tercera figura muy importante: una presidencia honorífica. Servirá como referencia para todo este proceso y será una persona con mucho peso en este país.

¿Qué implica que ese comité se active en octubre?

Seguir trabajando en paralelo a las obras en construir un proyecto cultural para el edificio y una programación específica para las dos plantas expositivas.

Por esas mismas fechas se inaugurará "Ventanas al Prado".

Sí, más o menos. Es muy importante que el Museo del Prado haya elegido Gijón para iniciar ese proyecto. Podremos disfrutar de esa exposición en la fachada mientras Tabacalera se sigue transformando y será una muestra dirigida a toda la ciudadanía. Vamos a ofertar actividades relacionadas con la exposición con los centros educativos de la ciudad.

El propio Prado ya ha manifestado su interés por incluir a Gijón en su red de "Prado extendido" y ceder obras en depósito para la apertura de Tabacalera.

Tabacalera va a transformar Cimavilla y va a ser una referencia cultural en Asturias y en España. La prueba es que el Prado ya se haya fijado en el edificio, pero además estamos en contacto con otras entidades que están mostrando también ya mucho interés. Es un edificio único en España que se convertirá en un centro de arte del siglo XXI incorporando los vestigios de sus distintas épocas y con el que homenajearemos a los cientos de mujeres y hombre que trabajaron en la fábrica. En 2015 nos pusimos manos a la obra con el proceso de consolidación, para que el edificio no se cayese, y los trabajos comenzaron en el 16 y se prorrogaron hasta 2020. Desde entonces y hasta 2023 no se hizo nada hasta que Carmen Moriyón recuperó la Alcaldía. El plan de usos que se había hecho en el anterior mandato era un "totum revolutum" donde había muchas cosas y nada a la vez. Ahora hay un proyecto claro: queremos poder mostrar nuestras colecciones, porque tenemos museos de bellas artes pero con salas muy pequeñitas, y queremos contar nuestra historia.

Dentro de la "vía gijonesa", se proyectan dos nuevas exposiciones en el Revillagigedo. Una sobre las cigarreras y otra con la participación de todos los museos.

Sí, la de los museos será la primera, a partir de noviembre, y será una selección de obras donadas a los museos. Por eso participa toda la red. A continuación de esa, en febrero, será la de las cigarreras. Tenemos muchísima documentación, muchísimo patrimonio sobre esto. Es un tema muy estudiado por los museos industriales y por los arqueológicos y creo que de ahí va a salir una gran exposición. Para 2027 también dejaremos programadas exposiciones para que no haya un parón con las elecciones.

¿La de Piñole ya se descarta del todo?

Sí, hace tiempo que sí. Los albaceas del museo prefieren que las obras se vayan a un almacén mientras dure la reforma del edificio actual. Cerraremos el inmueble a mediados de agosto, haremos el traslado de obras y luego la reforma durará cuatro meses y medio. Mientras seguirá avanzando la obra de la nueva ubicación del museo junto a Tabacalera.

La muestra de "Convivium" se amplía.

Sí, hasta el 20 de septiembre. Está funcionando muy bien, ya con unos 20.000 visitantes, y por eso hemos negociado con la Fundación Cajastur y con el Museo Arqueológico Nacional para dejarla más tiempo. Después ya viene la muestra de noviembre, así que serán exposiciones enlazadas con las pausas que se necesitan para montar y desmontar.

¿Qué valoración hace de la residencia de artistas?

La primera convocatoria ya fue un éxito con más de 150 solicitudes y este año hemos llegado a 300. Las estancias funcionan y los diez proyectos que se seleccionan de cada vez se incorporar a la programación cultural.

Faltan los depósitos de Roces, con su proyecto pendiente para reabrirlos como espacios de creación artística

Nos gustaría haberlos puesto en funcionamiento estos años, pero había que priorizar: teníamos en marcha Tabacalera, las baterías, el refugio... Esperamos ponerlo en marcha en la siguiente etapa. Pudimos visitar, por la red de Eurocities, unos depósitos parecidos en Brno, en República Checa. Y son preciosos. Puede ser un proyecto muy bueno.

¿Cómo queda el proyecto de la Campa Torres con los fondos europeos?

Se habían solicitado 2,9 millones para ejecutar entre 2023 y 2026 y se concedió bien avanzado el 2024, así que sabíamos que era inviable hacer toda la operación. Se habló con el Ministerio de antemano y reformulamos el proyecto para ejecutarlo al 60 por ciento y eso es lo que hicimos. El proyecto de la Campa se venía desarrollando de antes y seguirá ahora con las fases cuatro y cinco, para las que intentaremos conseguir nueva financiación. De hecho, para este mes se prevé el inicio de una nueva campaña de excavaciones en el marco de un convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo. Con la tercera fase en la Campa el yacimiento se va a entender mucho mejor, podremos captar más público.

¿Hay fecha para la restauración del "Elogio del Horizonte"?

Seguimos pendientes del proyecto de restauración.

La Feria del Libro ya recibió la medalla de Plata y Adrián Barbón anunció que la Semana Negra se merece una medalla de Asturias.

Sobre la Feria, hagamos memoria. Tras casi 20 años sin ella, se recuperó en 2017 con el apoyo total del Ayuntamiento. Fue una apuesta de esta concejalía y de la Alcaldesa, y con una gran implicación por parte de la Fundación de Cultura. Su consolidación hoy es más que evidente: es la tercera feria del país y estamos en la red estatal. Nuestro objetivo ya no es crecer, porque ya no hay capacidad para más casetas, sino seguir mejorando la calidad de la programación. A mí personalmente me gusta ver que cada año participa más gente joven.

¿Y sobre la Semana Negra? El presidente local del PP reprochó en este periódico hace unos días que el festival "defienda dictaduras", en referencia a Cuba.

La Semana Negra lleva casi 40 ediciones y su historia habla por ella sola. Intentar reducirla a esas menciones que hace el presidente del PP creo que es no haber entendido nada. Hay dos cosas innegables. La primera, que es un festival que acerca a Gijón al ámbito nacional e internacional de la cultura, que atrae a los mejores escritores de habla hispana. Nadie puede negar eso ni su repercusión. Tampoco la afluencia de público que tiene cada año. Pero también quiero destacar, respecto a esta edición, el mérito del equipo de gobierno a la hora de haber logrado esta nueva ubicación en el Arbeyal. Me consta que el concejal de Infraestructuras (Gilberto Villoria) se puso a trabajar en cuanto terminó la pasada edición, programó con los organizadores del festival una primera reunión para la semana siguiente. Y hubo muchas más hasta llegar a un entendimiento y dar con la ubicación actual, que funciona y permite un festival más amable. La Semana Negra habla por sí sola, no se puede reducir a un comentario. Su oferta cultural es muy amplia.

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