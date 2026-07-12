El Museo del Ferrocarril, "Asturiano del mes" por su lucha para mejorar el tren

El Museo del Ferrocarril de Asturias abrió sus puertas en 1998 en la que fuera la terminal del Ferrocarril del Noroeste de Gijón, edificada en 1874 para el servicio de la línea entre Pola de Lena y la ciudad, que quedó sin uso en 1990. Hoy tiene una de las colecciones ferroviarias más importantes de España con más de 3.000 piezas –más de un centenar son material móvil–, es un referente para historiadores y enamorados del tema en todo el país, y nunca ha dejado de rescatar y recopilar elementos o documentos que permitan conservar la memoria de esos caminos de hierro poniendo además el contexto histórico, económico y social que ayudó a su implantación en Asturias. Y, con ella, al desarrollo del territorio.

Una visita guiada en el Museo del Ferrocarril. / .

A ese trabajo constante y tenaz de conservación, difusión e investigación sobre la historia industrial de Asturias, cuyo elemento vertebrador fue el ferrocarril, el museo que dirige desde su inauguración Javier Fernández López le suma el interés fundamental por estar muy anclado al presente. Con un ojo siempre puesto en ponerle discurso crítico y analítico a las necesidades de Asturias y de sus infraestructuras ferroviarias, en participar activamente de la formación de las nuevas generaciones de estudiantes y de abrir sus puertas y sus espacios a la colaboración general. Razones de sobra para que haya sido distinguido por LA NUEVA ESPAÑA como "Asturiano del mes" de mayo, precisamente el mes en el que se celebra el Día de los Museos, una fecha que nunca deja de festejar el equipamiento ubicado en el barrio de El Natahoyo, con gran éxito de público. Porque ese es otro mérito a sumar.

Javier Fernández, en uno de los coches antiguos recuperados en el centro- / .

Récord de visitantes

El consolidado museo sigue con la ambición de atraer visitantes a sus exposiciones temporales, itinerarios guiados, cursos singulares, conferencias, talleres para escolares, actividades para público adulto... Ese criterio y esa riqueza de ideas tiene su recompensa. El pasado año establecieron un récord de entradas, con 95.923 visitantes, muchas atraídas por el proyecto expositivo de producción propia "La Estación del Vasco en Oviedo".

Es el museo del Ferrocarril, además, un ejemplo de espacio cultural bien gestionado desde la Administración municipal –está declarado museo de ámbito de la comunidad, y forma parte del área de Museos Industriales de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón–, siempre en cooperación con otras entidades y consiguiendo la colaboración de empresas y entidades públicas que han sido claves en la aportación de muchos de sus fondos.

Con su mentalidad siempre proactiva, el trabajo que se lleva a cabo en el museo es una invitación al resto de la región a conservar y dar nuevos usos a su patrimonio industrial.

Hacer de la ruina recurso

Una invitación a hacer, como en ocasiones ha dicho su director, "de la ruina recurso". Javier Fernández no se cansa de decir que "hay utilidad económica inmediata" en conservar el patrimonio industrial, pero también supone una "memoria preservada para quienes estamos ahora y para quienes nos sucedan", además de darnos "las claves de los orígenes ciertos de nuestra sociedad, las razones por las que estamos aquí, de dónde venimos y los grandes destinos a los que podemos llegar".

El museo y su dirección es también un símbolo de la lucha por la mejora de las infraestructuras ferroviarias asturianas, de ahí que todos los años se organicen en sus espacios actividades encaminadas a promover una mejora del transporte en tren o a denunciar las carencias que sufre la región, tanto en la larga distancia como en las cercanías.

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Y pensando en futuro el museo es desde hace años un gran recurso didáctico del que disponen muchos docentes, que encuentran en sus locomotoras, vagones y coches de hasta siete anchos de vía diferentes, el mayor conjunto de material histórico ferroviario preservado en toda España. Y en sus colecciones fotográficas, documentos y materiales diversos, la mejor encicplopedia para una clase de Historia del Mundo Contemporáneo.