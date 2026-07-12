La Virgen del Carmen ilusiona a sus fieles en la iglesia de San José de Gijón

Una actividad que cada vez gana más adeptos. La iglesia de San José registró ayer por la tarde un gran aspecto para vivir la tercera edición del pasamanos que impulsa la Cofradía de Nuestra Señora de El Carmen. La actividad congregó a numerosos fieles que previamente se reunieron para rezar una novena. En la misa, muy emotiva, se aprovechó para pedir por las personas que ya no están y se hicieron alusiones al mundo de la mar. "Venimos a dar gracias, no a pedir", contó Juan Rodríguez-Pládano, que es cofrade del Carmen, además de Hermano Mayor de la Ilustre Hermandad de la Santa Vera Cruz.

La actividad de ayer en San José tuvo uno de sus momentos más especiales cuando tras la misa, oficiada por el párroco Fernando Llenín, los fieles fueron a presentar sus respetos a la Virgen, que presidió la eucaristía desde los pies del altar. "Solamente ver la presencia de la gente ya emociona", contó el Hermano Mayor de la Cofradía del Carmen, Álvaro Fernández.

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La cita se prolongó hasta más allá de las ocho y media de la tarde. La próxima cita importante para los devotos del Carmen será el próximo 15 de julio, con la tradicional procesión. Una estampa que servirá para seguir afianzando una tradición recuperada en 2024.