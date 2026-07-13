La educación emocional, a debate en el curso de verano de la UNED

"Las emociones son mucho más importantes de lo que pensamos cuando aprendemos". Con esta idea, la profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) Belén Gutiérrez de las Rozas abrió este lunes el curso "Educar con emoción: claves para el bienestar y el aprendizaje", una propuesta formativa que se desarrollará hasta el próximo miércoles y que reunirá a especialistas para analizar la relación entre la educación emocional, la neurociencia y los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El acto de apertura contó con la presencia del coordinador de Extensión Universitaria de la UNED Asturias, José Luis Carmona, y de la citada De las Rozas, que fue la encargada de pronunciar la conferencia inaugural bajo el título "Neurociencia y educación emocional: comprendiendo el cerebro para transformar el aprendizaje".

En su ponencia la experta defendió que "enseñar no es innato, sino que mejoramos la vida del que aprende", poniendo el foco en la necesidad de comprender cómo funciona el cerebro para mejorar los procesos educativos. La profesora también explicó que su labor investigadora se centra en la prevención del fracaso escolar y del abandono educativo temprano, así como en el estudio de los factores que favorecen el regreso al sistema educativo de aquellas personas que abandonaron sus estudios y retoman la formación en edad adulta.

Como ejemplo de esa influencia emocional sobre la memoria, señaló: "No nos acordamos de lo que desayunamos hace tres semanas, pero sí de nuestra canción favorita que nos recuerda a nuestro primo cuando os ibais de vacaciones". "Ahí vemos el papel que tiene la emoción a la hora de recordar", añadió.

Este curso se celebra hasta el miércoles y tiene como objetivo profundizar en la importancia de la educación emocional como herramienta para favorecer el bienestar y el aprendizaje. A lo largo de las distintas sesiones se abordarán las aportaciones de la neurociencia al ámbito educativo, la creación de entornos inclusivos y respetuosos con la neurodiversidad, así como estrategias para integrar la educación emocional en la práctica docente. Además, se pondrá el foco en la formación del profesorado y en el papel fundamental que desempeñan las familias en el acompañamiento emocional de niños y jóvenes. La actividad permite participar de forma presencial como online, en directo o indefinido, sin necesidad de desplazarse al centro.