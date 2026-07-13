Gijón tendrá una pantalla gigante para ver la semifinal del Mundial

Una pantalla gigante en Hermanos Castro para poder ver la semifinal del Mundial. El Ayuntamiento ha informado de que, a través de Divertia, se ha tramitado la instalación de una "fan zone" con pantalla en el recinto para que la ciudadanía pueda seguir en directo el encuentro entre Francia y España de mañana a partir de las 21.00 horas.

Señala el Consistorio que el recinto abrirá sus puertas de 19.00 horas a 00.30 horas, "con acceso libre hasta completar entrada", y dice que el espacio contará con animación musical y entretenimiento previo al partido. "El recinto, totalmente accesible, contará con servicio de barra, baños, puestos de comida y agua potable", explica. "No estará permitido acceder con bebidas alcohólicas del exterior", añade.

El espacio de Hermanos Castro, que acogió recientemente el festival de Gijón Life, ya había dado este mismo servicio, en concreto, el pasado viernes, donde los asistentes a los conciertos de Marlon y La Oreja de Van Gogh siguieron también, a través de la pantalla instalada por la organización, el partido de España contra Bélgica.