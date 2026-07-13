Herido leve un peatón tras se atropellado por un autobús municipal en Gijón

Un peatón de 75 años de edad, cuyo nombre responde a las iniciales B. F. S., resultó herido esta tarde, aparentemente leve, tras ser atropellado por un autobús en la confluencia de la calle Felipe Menéndez con la Plaza del Carmen, en Gijón.

El accidente, que se produjo al filo de las cuatro de la tarde, en un paso peatonal regulado por semáforo. Las circunstancias del accidente las determinará la investigación que está efectuando la Policía Local de Gijón.

El hombre fue trasladado por una ambulancia hasta el Hospital de Cabueñes. Ingresó en el centro sanitario gijonés con dolor de espalda y traumatismo craneoencefálico, si bien su estado aparentemente no revestía gravedad.