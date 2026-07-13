Carreras de sacos, la guerra del agua o las sillas, el reclamo que llena de niños la fiesta de prao de Llantones (Leorio)
Los juegos de siempre atraen cada verano a más pequeños a los festejos rurales, muchos de ellos sin vinculación con las parroquias y convierten la romería en una fiesta para los más pequeños
Miguel Martín
A las seis de la tarde el prao de las fiestas de Llantones estaba de repleto de niños. Corrían de un lado a otro empapados tras una guerra de globos de agua, se perseguían cubiertos de polvos de colores de la holi party y esperaban impacientes a que empezará el siguiente juego, como el tiro de la cuerda, las carreras de obstáculos, pruebas con esponjas tratando de derramar la menor cantidad de agua y una gran cantidad de clásicos que llevan años formando parte esta fiesta. La imagen decía mucho más que cualquier discurso, las fiestas populares siguen teniendo mucha fuerza cuando consiguen que los más pequeños disfruten de ellas.
No siempre fue así. Quienes vivieron el nacimiento de estas fiestas recuerdan que durante años apenas había niños y que el ambiente era "mucho más adulto". Hoy el panorama ha cambiado por completo. Las nuevas generaciones han tomado el relevo y con ellas también han llegado decenas de familias que no tienen vinculación directa con este barrio de la parroquia de Leorio. Porque muchos de los pequeños que disfrutaban de la fiesta no eran de Llantones, algunos llegaron invitados por un compañero del colegio o por un compañero del equipo de futbol.
Repiten cada verano
"Vienen una vez y acaban repitiendo cada verano", así lo explicaba Pilar Menéndez, que acude a las fiestas desde sus inicios en el año 1979 y ha visto esa transformación. "Al principio había muy pocos niños", recuerda. Hace años, dice, "jugaban los hijos y los nietos de los que empezamos", y ahora "el ambiente es cada vez mejor", expresó. Y aunque el público haya cambiado, el espíritu sigue siendo el mismo. "Son unas fiestas a la antigua, pero con mucho cariño", concluyó.
"Las fiestas le dan color a Llantones", señalaron Vanesa Martínez y Jose Manuel Fernández, vecinos del barrio. "Durante el año nos vemos los de siempre pero en verano los niños lo disfrutan muchísimo", afirmaron. Por su parte, Antonio García no necesitó demasiadas explicaciones para justificar el éxito de la fiesta. Mientras señalaba a sus hijos corriendo por la fiesta, sonreía. "No hay más que verlos". Para él, esa es la mejor prueba de que los juegos de siempre siguen funcionando.
Quizás resida ahí el verdadero valor de fiestas como las de Llantones. En demostrar que no hace falta inventar grandes atracciones para llenar un prao de vida. Basta una cuerda, unas esponjas, unos globos de agua y un grupo de niños con ganas de jugar. Los mismos juegos que hicieron felices a sus padres y abuelos son ahora los que construirán los recuerdos de una nueva generación. Y, probablemente, serán esos mismos niños quienes algún día regresen con sus hijos para enseñarles que, en Llantones, las tradiciones también se heredan jugando.
Suscríbete para seguir leyendo
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- La Audiencia de Gijón respalda el desahucio de un hijo de 24 años por la mala convivencia con los padres
- Locura en Gijón con Luis Enrique en la inauguración de la playa verde: 'Mi nombre aparece en los postes, pero yo veo el de mis padres; con humildad y trabajo, ellos me enseñaron el camino
- Atasco kilométrico en la autovía Minera: un accidente entre dos coches en un túnel moviliza a la Guardia Civil
- Susto en Gijón: trasladan al Hospital de Jove a una mujer tras sufrir un golpe de calor en el Arbeyal
- Samuel Trabanco, lagarero: 'Toda la vida vi traer manzana de Galicia y nunca oí en el chigre: ‘Esa sidra ye gallega’