Un estreno "exitoso" de una actividad que todo hace indicar que continuará repitiéndose y creciendo en los próximos años. Un grupo de aficionados a la lectura liderado por los libreros gijoneses Rafa Gutiérrez y Oriol Díez, al frente de La Buena Letra y La Revoltosa, respectivamente, llevaron a cabo este domingo una travesía a nado desde la playa de San Lorenzo hasta el Arbeyal para poner el broche de oro a una "gran Semana Negra".

El regreso del certamen literario a este arenal de la zona oeste terminó resultando un éxito para libreros como Rafa Gutiérrez y Oriol Díez. "La respuesta de la gente siempre es buena, pero este año el nivel de ventas ha sido mucho mejor", manifestó Gutiérrez, quien quiso celebrar el cierre del festival de forma especial. Como aficionado a la natación e integrante del colectivo "Rampa 2", Gutiérrez pensó que una manera novedosa era llegar hasta el Arbeyal a brazadas.

De San Lorenzo al Arbeyal nadando para poner el broche de oro a una Semana Negra "exitosa" / Ángel González

Su compañero de profesión, Oriol Díez, no tardó en sumarse a una iniciativa en la que finalmente participaron nueve gijoneses. "Nos parecía una gran idea", aseguraron. Cuando el reloj marcaba las diez de la mañana y el sol calentaba más de lo que acostumbra a esas horas, este grupo se lanzó a las aguas de la playa de San Lorenzo para dar comienzo a un recorrido que superó los cuatro kilómetros.

Gutiérrez, Díez y el resto de los participantes en la iniciativa realizaron la travesía en una hora y cuarenta y cinco minutos, tal y como tenían previsto antes de partir desde San Lorenzo.

Tras terminar con nota el recorrido, los nadadores brindaron por la gran acogida que ha recibido la Semana Negra en su vuelta al Arbeyal, donde ya estuvo en 2009 y 2010. "Ahora lo que queremos es que esto se siga haciendo en las próximas ediciones. En los primeros años se llegaba con el tren negro al certamen y ahora se podría empezar a hablar de ‘la travesía negra’ y de un barco negro para atracarlo en El Musel. Habrá que proponérselo a Miguel Barrero", bromeó Gutiérrez, quien el pasado viernes ya había probado a nadar desde Poniente hasta el Arbeyal junto a Oriol Díez. "Fue como un entrenamiento", reconocieron, antes de agregar que "hemos tenido muy buena suerte con la temperatura y con el estado del mar, que estaba muy tranquilo". "Las condiciones han sido inmejorables", abundaron los dos libreros.

Noticias relacionadas

El Arbeyal convence

De cara a las próximas ediciones, libreros como Gutiérrez y Díez confían en que tanto la organización del certamen como el Ayuntamiento sigan cuidando una ubicación que ha dejado satisfechos a los profesionales que reúne el certamen. "Es un festival que se despide con cansancio, pero sobre todo con el orgullo por lo que hemos vivido durante estos días", afirmó Gutiérrez, que añadió que "cuando estamos en la Semana Negra no sentimos que estamos trabajando, sino que es una experiencia maravillosa en la que se disfruta del contacto con los escritores y con todas las personas que aman la literatura".