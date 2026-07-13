Siete tiendas de campaña plegables y tres sillas en altura para dar servicio a los socorristas de playas

La falta de empresas interesadas llevó a finales de mayo a tener que declarar desierta la licitación de las nuevas casetas de salvamento, que aunaban un puesto de vigilancia en altura con espacios de resguardo para las socorristas, dando al traste con los planes de la concejalía de Seguridad Ciudadana.

Planes que pasaban por garantizar mejores condicions de trabajo para el personal de salvamenot pero también por una mejora estética en los tres arenales urbanos a partir de un diseño que recordaba las tradicionales casetas de la playa de San Lorenzo. Ahora mismo, desde el equipo municipal de Arquitectura se trabaja en la reformulación de los pliegos del proyecto pensando ya en el próximo verano.

Pero de cara a solventar las necesidades de esta campaña del equipo de Salvamento, la concejalía de Seguridad Ciudadana, que encabeza la forista Nuria Bravo, acaba de adjudicar el suministro de siete tiendas de campaña plegales, que estarán operativas en breve, y sacar a contratación el suministro de tres sillas de vigilancia para socorristas, que se esperan para el próximo mes de agosto. Sillas con una escalera integrada de ocho peldaños para garantizar la altura que permita una mejor vigilancia de las incidencias que ocurran en el mar y que, en principio, estarán ubicadas a la altura de las escaleras 4, 7 y 12 de la playa de San Lorenzo.

Una lona roja

La estructura debe incluir una lona roja que se pueda fijar a la parte trasera y que proteja del viento y del sol al socorristas. El contrato tiene un coste estimado de 15.609 euros con el IVA incluido.

Igual que con IVA se elevó a 15.253 euros el coste del suministro,y a adjudicado, de siete tiendas plegables, que deben servir como espacios donde los socorristas puedan ponerse a cubierto de las inclemencias del tiempo o atender a los bañistas que las tendrán como punto de referencia. Son estructuras portátiles como complemento al equipamiento del servicio de Salvamento.