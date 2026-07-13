Vecinos y hosteleros aplauden la próxima reforma de Marqués de San Esteban, en Gijón: "Hace mucha falta"

"Es una obra más que necesaria". Quien habla es Jorge Veses un vecino de la calle Marqués de San Esteban y a lo que se refiere es al proyecto municipal para remodelar la polémica acera de esta vía que, desde su última obra en 2017, ha venido sufriendo todo tipo de problemas. Ahora, gracias a las últimas pruebas realizadas por la concejalía de Infraestructuras, el plan de obra ha cogido velocidad de crucero y se espera que el cambio de la acera del área bajo los soportales se ejecute a primeros del año que viene, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

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Este proyecto a futuro, que probablemente tenga que salir a licitación, ha caído con buen pie entre los vecinos de la calle y entre los trabajadores de los muchos negocios que hay en ella, principalmente de hostelería de diferentes tipos. Veses llega viviendo en Marqués de San Esteban desde hace tiempo. "Hay muchas zonas que están mal niveladas y eso se nota mucho cuando hacen los baldeos. Quedan charcos, sobre todo después de las noches de fiesta que suelen ser más hacia el final de la semana", agregó este residente, que está satisfecho con que Marqués de San Esteban pueda mudar de piel próximamente. "Los que venimos por aquí con niños pequeños lo vamos a agradecer mucho", sentenció Veses.

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Por su parte, José Luis García no es vecino de la calle, pero es habitual verle paseando por Marqués de San Esteban. Así que es una vía que conoce bien. Él también apoya que se actúe sobre una arteria que da acceso a la zona más céntrica de la ciudad desde la zona oeste. "Lo veo estupendo porque los que pasamos por aquí todos los días la verdad que, hablando en plata, está asquerosa", afirmó. García considera que la actuación que hay en ciernes para Marqués de San Esteban contribuirá a que gane en tránsito. Esta es una vieja idea que desde hace años lleva rondando a mucha gente que conoce o que vive en esta calle ya que muchos consideran que podría estar mejor aprovechada. "Mucha gente no viene porque no está en buenas condiciones. Se nota sobre todo los fines de semana. Hay mucha juerga", agregó.

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Más opiniones. Caren Fajardo también vive desde hace un tiempo en Marqués de San Esteban. Ella también está a favor de que próximamente se pueda hacer ese lavado de cara a la zona que queda bajo los soportales. "La calle estaría más limpia, se vería mucho mejor y sobre todo sería más fácil transitar por aquí", contó Caren Fajardo, sobre esta opción que hay ahora mismo encima de la mesa de la concejalía de Infraestructuras.

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La posibilidad de la reforma de Marqués de San Esteban también gusta a los que trabajan en ella. Es, por ejemplo, el caso de Exequiel Sierra, cuya labor es ser el segundo encargado en el restaurante Mamaguaja. "Si lo arreglan y lo limpian, la zona en la que nosotros ponemos la terraza se va a ver mucho mejor . Desde luego que sí, que la reforma va a ser bien acogida", opinó Sierra que, como el resto, queda a la espera de saber cuándo podrán empezar los trabajos. Unos trabajos muy deseados por vecinos y comerciantes para volver a devolver su lustre a Marqués de San Esteban.