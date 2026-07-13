La venta de fincas edificables en la zona rural de Gijón, en auge por el precio de los pisos

Aunque con precios muy variables, la compraventa de fincas edificables en la zona rural se erige desde hace meses como una opción en auge, sobre todo, para clientes con una capacidad económica holgada y que, ante el coste actual de la vivienda en los barrios más cotizados, optan por construirse una casa fuera del casco urbano con una inversión similar. El sector inmobiliario explica que estos terrenos también están subiendo de precio, "como todo", pero que al menos hasta ahora lo han ido haciendo a menor velocidad que la vivienda nueva en la zona urbana. Señalan, también, que la tendencia alcista comenzó en la pandemia y que se ha visto contenida por el encarecimiento de los costes de construcción.

A juicio de Verónica Álvarez, gerente inmobiliaria en Agencia Asturias, la oferta de este tipo de terrenos "empieza a escasear" tras años de operaciones al alza, aunque cree que a día de hoy la disponibilidad de terrenos sigue estando "más equilibrada con la demanda que en la compraventa de vivienda", que sigue con una demanda disparada. "Desde la pandemia no hemos dejado de vender fincas. Hay mucha demanda en Gijón y en toda Asturias y tanto de gente local como de fuera, aunque más de gente que es de aquí o que, siendo de fuera, ya reside en Asturias", cuenta Álvarez.

Oliva Fra, también agente inmobiliaria, también sitúa el origen del auge en la pandemia. "Entonces hubo una especia de boom de gente que se puso a buscar fincas. Después los costes de construcción, con las guerras, subieron hasta un 45 por ciento y eso se notó mucho. Sigue funcionando porque en ciudad hay muy poca obra nueva y los precios están disparados", resume. Ella hace un cálculo comparativo: "Si alguien tiene la capacidad económica de gastar en torno a medio millón en un piso grande en Viesques, que sería más o menos el precio de ahora, pues hoy también puede comprarse una finca en Santurio por 130.000 y hacerse una casa de 150 metros cuadrados. Las cuentas son más o menos las mismas y con la ventaja de que con la segunda opción tomas tú las decisiones".

Este ejemplo, aclara Fra, es evidente que se aleja del bolsillo de la mayoría. "En zonas periurbanos los terrenos se dirigen a un público con una capacidad económica superior a la media. Pero en núcleos más alejados hay ofertas para casi todos y más cuando ya se venden casas prefabricadas más pequeñas. Esto se está haciendo bastante ahora", dice.

Fra acaba de vender una finca en Monteana por 35.000 euros. Álvarez tiene dos en La Pedrera por 90.000. Un terreno en Somió anda hoy por los 400.000 euros. Con el precio de construcción actualmente rondando los 2.500 euros por metro cuadrado, cada interesado ha de echar cuentas. "Por esta época del año es cuando más fincas se venden. Para mucha gente el siguiente paso a tener un piso es construirse una casa, pero no es una opción que funcione para todo el mundo", concreta Fra.

En su caso, sí percibe un interés al alza por compradores de fuera: "Hay muchísima. Gente de Madrid u otros lugares que tenían casas en el sur o en las islas y que ya no quieren esas zonas. En estos casos son perfiles de mayor capacidad económica y que, además, no piensan en las distancias de la misma manera que nosotros: para ellos estar a 15 kilómetros de la ciudad es estar al lado". Sí ve al igual que Álvarez que los precios, aunque siguen subiendo, se mantienen con un auge menor que el del precio de la vivienda en zona urbana. "Al que ha vendido un piso, por ejemplo, quizás ya le merezca la pena", valora. "El otro factor es la falta de suelo en el Gijón urbano. No hay grandes unidades en desarrollo y los constructores compran solares pequeños entre medianeras. Ahí siempre es caro construir", añade Fra.

Lo que no cambia, sin embargo, con la evolución de precios por zonas: comprar un terreno edificable al este es mucho más caro que comprarlo al oeste. Álvarez percibe también interés en la zona sur. Y señala que el interés es en general el mismo que en el de la compraventa de viviendas. "Las fincas en Somió y Cabueñes, en Deva y en Castiello son más caras que en Jove, Veriña y Serín", cita como ejemplos. Fra dice que las cuatro zonas que cita Álvarez al este son las más caras del concejo y que, tras ellas, hay opciones un poco más asequibles en Santurio, zonas altas de la propia Deva y algunos rincones de Mareo y Granda, así como parte de Porceyo. Añade, en cualquier caso, que las cuentas son más complicadas dependiendo de la finca que se compre, porque los cerramientos, las acometidas de luz y agua y la instalación de sistemas de drenaje, si tienen que hacerse desde cero, son también caros de realizar.

Las últimas ofertas disponibles en portales inmobiliarios sobre parcelas edificables señalan la posibilidad de comprarse una finca de 2.670 metros cuadrados en Camino de Quintueles (Cabueñes) por 170.000 euros y otra 850 metros (y una edificabilidad de 255) por 270.000. En Porceyo aparecen tres fincas de unos 1.500 metros cuadrados cada una (con edificabilidad de 300) por unos 65.000 euros por terreno.

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Una tendencia al alza

El auge de los precios de la vivienda en el casco urbano está incrementando el mercado de compraventa de fincas edificables en la zona rural, una opción que atrae especialmente a clientes con una capacidad financiera más bien alta y que, al a hora de elegir entre comprarse una vivienda en un barrio caro de la ciudad o construirse una casa a su gusto en la zona rural, empieza a ver la segunda opción como la más rentable. El sector inmobiliario aprecia este auge desde la pandemia y señala que el nivel de compra se contuvo en parte por el incremento de los costes de construcción. Señala, también, que el abanico de precios es muy amplio: estos días hay en venta fincas en Somió por 400.000 euros y otras en Monteana por 35.000. La zona este y sur, especialmente Deva, Somió, Cabueñes y Castiello son las áreas más caras para comprar terrenos. En aldeas de otras parroquias más alejadas del centro, los precios se desploman en comparación, más si se optan por modelos de construcción prefabricados.