"Blues & Decker" toma el relevo de la música en directo en el Botánico tras el intenso fin de semana musical en los Hermanos Castro
La banda asturiana presentó en el Jardín Botánico Atlántico los temas de su último EP dentro del ciclo "La Terraza del Botánico"
Después de un intenso fin de semana de conciertos en el parque Hermanos Castro con motivo del Gijón Life, la música en directo no se detiene en Gijón. El protagonismo se trasladó este lunes, a las 22.00 horas, al Jardín Botánico Atlántico, donde la banda asturiana "Blues & Decker" protagonizó una nueva cita de "La Terraza del Botánico". El grupo presentó en directo los temas de II: Return, un EP que muestra su faceta más rockera, dentro de un ciclo que apuesta por conciertos de aforo reducido y un ambiente cercano entre artistas y público.
Organizado por Divertia, "La Terraza del Botánico" reúne hasta el 19 de julio nueve propuestas musicales de estilos muy diversos en uno de los escenarios más singulares del verano gijonés. Tras el concierto de Blues & Decker pasarán por el jardín Inés de Lis, Orkesta Mendoza, Los Testigos, Tino di Geraldo Quintet, Plaza Mayor y Josele Santiago. Las entradas, al precio de 19 euros más gastos de gestión en venta anticipada, pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Jovellanos y del Jardín Botánico Atlántico, además de en la web municipal.
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