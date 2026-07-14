La carrera nocturna de San Lorenzo, un cita con la arena que acaba en chapuzón

Cada verano cuando el sol empieza a caer sobre la playa de San Lorenzo, el escenario cambia. Donde había toallas y sombrillas muchos días empiezan a aparecer corredores dispuestos a recorrer kilómetros sobre la arena, ya sea calzados o descalzos. Algunos incluso se animan a iniciar el trote en hora punta, con la playa repleta de bañistas. Pero si hay un día en el que esos corredores se multiplican ese es el de celebración de la popular carrera nocturna de San Lorenzo, convocada por el Ayuntamiento de Gijón. Va por su 32.º edición y esta vez la cita será el lunes 10 de agosto, con dos convocatorias: una de adultos a las 21.00 horas, y otra de menores a las 20.30.

Ese atardecer, desde el Muro, familiares, amigos y curiosos seguirán una prueba que, desde hace más de tres décadas, se ha convertido en una de esas imágenes reconocibles del verano gijonés.

Luz Rubio y Rodrigo Aimar de Vicente, corriendo por la playa de San Lorenzo. / Marcos León

Lo curioso es que, al hablar con quienes la corren año tras año, pocos mencionan el cronómetro. La mayoría lo que destaca es el ambiente tan especial que hay en la playa ese día; o la sensación diferente de que sea una cita para correr con familia y amigos; o la sensación tan relajante de trotar junto al mar. Va en gustos.

El gijonés Manuel Louzao es uno de esos participantes que ha cumplido con la cita en varias ediciones y afirma que esa experiencia «especial» empieza bajo los pies. «Me gusta mucho correr por la arena. Aparte de que es una sensación de libertad, te obliga un poco a prestar atención a la técnica que utilizas». Rafael González, también de Gijón, ya ha participado en siete u ocho ocasiones en la carrera nocturna y coincide con Louzao: «Correr por la arena es distinto». Nada que ver con el asfalto o las pistas. Una superficie diferente que hace que sea una experiencia especial incluso para quienes son habituales del arenal. De esos últimos es Alejandro Álvarez. Corredor habitual de la playa de San Lorenzo durante los meses de verano, Álvarez pone el acento en el esfuerzo físico que supone correr en este terreno. «Muscularmente, se triplica el esfuerzo, es lo más semejante a ir al gimnasio», asegura.

La competición que no es competición

Pero el éxito de la carrera que está convocada para dentro de solo unos días va más allá del recorrido. «La competición no es el principal motivo por el que los corredores acuden a la nocturna. También influye la época del año, el horario y la diferencia de edades entre los participantes» explica Manuel Louzao. Otro aspecto curioso es que después de cruzar la meta, la carrera no acaba porque como bien saben los habituales, «la solemos rematar con un buen baño en el mar» recuerda González.

La cita nocturna de San Lorenzo tiene un carácter muy popular y ese fue el objetivo con el que Juan Tizón impulsó esta prueba en 1989. Tras dejar el atletismo de competición, Tizón se hizo una pregunta: «¿Y si organizamos alguna carrera?, queríamos que fuera seria pero a la vez popular». La idea inicial era celebrarla por las calles de la ciudad, aunque el tráfico de la Semana Grande obligó a buscar otra alternativa «Nos dijeron, ¿y si lo hacéis por la arena?, y así fue como empezó todo».

La propuesta no convenció de inicio a todos los que estaban detrás de la idea. «Algunos decían que era una locura, que cómo íbamos a hacer una carrera por la arena», una superficie que no tiene muchos adeptos entre los corredores más atléticos, recuerda Tizón. Sin embargo, el tiempo ha demostrado lo contrario completando todas las inscripciones con éxito año tras año. Esta vez ha ocurrido lo mismo, con la inscripción de adultos completada y la de los niños bien abultada con 233 participantes apuntados.

Accesible para todos

Para los participantes, parte del triunfo está en esa mezcla de deporte y convivencia. Manuel Louzao destaca que el recorrido, la playa y la distancia, cinco kilómetros en el caso de los adultos, y un kilómetro para los niños, hacen que sea una prueba «accesible para todos» y la define como «una carrera más de diversión y de familia que de competición». Correr al atardecer, con el muro lleno de espectadores animando y la posibilidad de terminar la experiencia con un baño, la convierte en algo difícil de encontrar en otra cita.

Después de más de treinta años, por San Lorenzo han pasado grandes nombres del atletismo, como Rocío Ríos o Fabián Roncero, pero la verdadera esencia de la carrera nocturna sigue estando en quienes vuelven cada verano y, a veces, solo han cambiado el bañador por unas mallas y una camiseta.