El Club de Regatas anima a decorar las embarcaciones de Gijón por la procesión marinera de la Virgen del Carmen

El Club de Regatas anima a aquellos socios que tengan una embarcación a participar en la procesión marinera de la Virgen del Carmen que se celebrará este miércoles en la ciudad. La entidad pide, también, que los participantes decoren sus barcos y lanchas para "llenar la bahía de color y tradición". "Os esperamos en el mar", dicen los responsables del club.

Tal y como han anunciado ya los organizadores, la imagen de la Virgen del Carmen partirá de la parroquia de San José a las 16.30 horas, media hora antes que el año pasado, con el objetivo de evitar problemas de retrasos. El recorrido, sin embargo, sí se mantiene: el paso discurrirá por Álvarez Garaya, plaza del Carmen, calles Moros y Jovellanos, donde se repetirá el saludo al Sagrado Corazón de Jesús frente a la basílica antes de dirigirse al puerto.

Después, el embarque está previsto a las 18.00 horas y, tras la procesión por el mar, el grupo regresará por la plaza Mayor hasta San Pedro, donde se celebrará la misa. La edición de este año llega además con la aspiración de volver a batir el récord de participación alcanzado en 2025. La organización confía en superar el número de embarcaciones y fieles que acompañaron a la Virgen el año pasado, impulsada por el creciente interés que despierta esta tradición recuperada y que se ha consolidado como una cita ya tradicional en el verano gijonés.

Con esta invitación, el Real Club Astur de Regatas quiere contribuir al éxito de una celebración que une la tradición marinera, la fe y el patrimonio cultural de la ciudad, invitando a sus socios a formar parte de una estampa única en la bahía de Gijón.