Empujón de la Junta de Gobierno al plan de asfaltado con una licitación de 900.000 euros

En 899.999,98 euros (IVA incluido) sobre el millón estimado inicialmente ha quedado fijado el coste del contrato con el que la concejalía de Infraestructuras va a hacer frente a buena parte de sus planes de renovación de pavimentos en la ciudad. Un contrato que se organiza en dos lotes a partir del reparto del callejero local en dos áreas: Oeste y Este.

El lote del Oeste tiene un presupuesto de 528.346 euros y un plazo de ejecución de tres meses y el del Este se concreta en 371.653 euros y un plazo de cuatro meses. A esta licitación le acaba de dar el visto bueno la Junta de Gobierno, que incluyó el asunto fuera del orden del día repartiendo el gasto entre los ejercicios presupuestario de 2026 y 2027. Se trata de una de las piezas fundamentales del gran plan de asfaltado y arreglo de aceras que el actual equipo de gobierno ha diseñado a partir de

una inversión de seis millones en tres años y que presentara hace unos meses la propia Alcaldesa.

La previsión del equipo de la concejalía que lidera el edil forista Gilberto Villoria es que las obras puedan empezar en otoño. Entre las calles incluidas en el lote del Oeste estálas avenidasda de José Manuel Palacio, La Argentina, Galicia y Constitución y las calles Severo Ochoa y Mariano Pola. Y en el lote del Este se incluyen Poeta Ángel González, Balmes, Cienfuegos, León XIII, Antonio Cachero, La Paz , Francisco Ferrer y Guardia, San Bernardo, plazuela de San Miguel, Begoña, Casimiro Velasco y la avenida de El Llano.

Más en pisos en Contrueces y más dinero para alquiler de maquinaria de obra

También fuera del orden del día de la Junta de Gobierno se aprobó el convenio de colaboración con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias para la promoción y dinamización del comercio local durante este 2026 y una prórroga de de 12 meses– del 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027– del servicio de acceso y reutilización de vehículos de uso compartido para el Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

Además, la Junta de Gobierno ha dado luz verde al estudio de detalle para el desarrollo de 129 viviendas en Contrueces (20 de ellas de precio concertado) promovidas por Algar Desarrollos Inmobiliarios y a la modificación de dos lotes del contrato de alquiler de camiones y maquinaria de obra con conductor. La modificación se justifica al incrementarse el volumen de trabajo de reparación a realizar "o por motivos imprevisibles como los desperfectos ocasionados por inclemencias meteorológicas o incorporaciones de planes de empleo durante la vigencia del contrato". De esta forma, en el primer lot se estima un incremento del 78.546,30 euros y enel segundo de 99.321,64 euros (IVA incluido).