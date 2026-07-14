Gijón tiene por delante cuatro grandes citas de fiesta con la Virgen del Carmen como patrona, para disfrutar a partir de mañana

La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen espera que la procesión de este año, la tercera desde su recuperación, sea la más multitudinaria hasta la fecha. La imagen saldrá el miércoles 15 de julio a las 16.30 horas desde la parroquia de San José para recorrer las calles del centro antes de embarcarse en el puerto y navegar por la bahía a bordo del Pelufo. La organización confía en superar la participación de las dos últimas ediciones, impulsada también por la incorporación de cerca de medio centenar de nuevos cofrades y por el creciente número de embarcaciones que acompañarán a la Virgen en el recorrido marítimo.

El programa incorpora varias novedades, como un arco de campana para el paso, nuevos elementos ornamentales y la participación de la Banda de Gaites Villa de Xixón y el Coro Marinero Manín de Lastres. Además, se estrenarán bailes regionales como homenaje a la patrona de los marineros en distintos puntos del recorrido y la cofradía anima a los asistentes a lanzar un único clavel al paso de la imagen para preservar el histórico manto de la Virgen.

Portuarios: el Descenso vuelve a ser el gran atractivo de las fiestas

El barrio gijonés de Portuarios celebrará sus Fiestas del Carmen del 16 al 19 de julio con un programa que combina tradición religiosa y actividades populares. La jornada del jueves arrancará con la misa y la procesión por el barrio, seguida del reparto del bollu y la botella de vino a los socios, una sesión vermú y la tradicional comida de traje, uno de los momentos de mayor convivencia entre los vecinos.

A partir del viernes llegará uno de los actos más esperados: el Descenso de vehículos de inercia, que reunirá a participantes de todas las edades. Tras los entrenamientos y la prueba infantil, el sábado se disputarán los tramos cronometrados antes de la entrega de premios. El programa se completa con juegos infantiles, verbenas, fuegos artificiales y una comida de hermandad que pondrá el broche final a cuatro días de fiesta vecinal.

Somió: tres días de romería, tradición y vida de pueblo

La parroquia de Somió celebrará del 17 al 19 de julio unas fiestas que sus organizadores definen como “la romería más asturiana”. El programa arrancará el viernes con el XIII Torneo de Fútbol Juvenil “La Ardilla”, la proclamación de la reina infantil de las fiestas, la presentación del libro Pregones y pregoneros de El Carmen de Somió 2000-2025 y un concierto del coro Manín de Lastres. La jornada concluirá con la inauguración de la barraca La Ardillina y una verbena. El sábado estará dedicado a las familias, con el desfile canino, una Holi Party, el espectáculo del Mago Jaco, chocolatada, el concurso local de escanciadores y el certamen gastronómico, antes de una nueva verbena.

El domingo llegará el día grande con la tradicional Alborada, que recorrerá los diez barrios de Somió con tractores engalanados y música de gaita y tambor. Tras el desfile del Ramu se celebrará la misa solemne y la procesión, seguida de la interpretación de la Salve Marinera, el reparto del bollu preñáu y la xarra de barro, una espicha popular, bailes regionales y concursos tradicionales como el de tiru con gomeru, rana y llave, que pondrán el broche a una de las romerías con más arraigo del concejo.

Caldones: tradición, gastronomía y vida vecinal en torno al Carmen

La parroquia gijonesa de Caldones celebrará sus Fiestas del Carmen del 17 al 20 de julio con un programa que combina tradición religiosa, gastronomía y actividades populares. La programación arrancará con los campeonatos de parchís y tute, mientras que el sábado tendrá lugar una de las citas más esperadas: la tradicional corderada, que reunirá a vecinos y visitantes antes de una gran verbena y la discomóvil.

El domingo llegará el día grande con la procesión de la Virgen del Carmen, acompañada por gaita y tambor, seguida de la misa solemne cantada por el Coro Asturiano de Gijón y los bailes del Grupo Folclórico Flor de Xaranzaina. La jornada continuará con el tradicional sorteo del ramu, la sesión vermú y los juegos infantiles, mientras que el lunes las fiestas concluirán con la misa sacramental, una nueva procesión, una cena vecinal en la carpa y el fin de fiesta a cargo del Trío Fusión y la Discomóvil Vas Bailar.