Gijón invertirá cerca de 300.000 euros en comprar más árboles

La apuesta por hacer un Gijón más verde acaba de sumar una cifra más al compromiso que se impulsa la concejalía de Medio Ambiente: 278.176,67 euros. Ese es el valor estimado, IVA incluido, del contrato para el suministro de árboles que acaba de sacar a licitación el gobierno municipal. Un contrato en dos lotes que tiene como objetivo tener garantizados árboles para cubrir las necesidades de reposición a lo largo de dos años.

Hay un primer lote valorado en 119.218 euros destinado al suministro y reposición del arbolado vial ubicado en los alcorques de las calles del concejo y uno segundo, de 158.958 euros, para el suministro y plantación de arbolado en espacios verdes, ya sea en operaciones de reposición o de nueva plantación. El ámbito de actuación de este contrato se extiende también a calles de nueva creación que surjan por el desarrollo de proyectos de urbanización.Todo ello dentro del programa de ampliación y mejora del arbolado urbano que se desarrolla desde el servicio municipal de Parques y Jardines, que dirige Marta Nosti.

Rodrigo Pintueles, en la concejalía de Medio Ambiente. / Juan Plaza

En el caso del suministro de árboles para reposiciones en las calles se les asignará un nivel de prioridad –alta, media o baja– en función de la urgencia. Los de prioridad alta deben atenderse en un máximo de 48 horas. El trabajo de reposición arrancará con la retirada de los ejemplares secos o los posibles tocones que queden.

La previsión es que este contrato entre en vigor el último mes de este año. Un 2026 que el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, quiere cerrar alcanzando los 1.300 nuevos árboles plantados en Gijón. La estimación es incorporar antes de que acabe el año 350 árboles a sumar a los 950 ya plantados.

A esto hay que añadir la incorporación de 19.768 plantones en distintos entornos de la ciudad a partir de proyectos de renaturalización Gijón Ecoresiliente o Piles Natural.