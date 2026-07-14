Gijón invertirá cerca de 300.000 euros en comprar más árboles
El nuevo contrato garantiza el suministro de ejemplares para zonas verdes y reposiciones en viales durante dos años
La apuesta por hacer un Gijón más verde acaba de sumar una cifra más al compromiso que se impulsa la concejalía de Medio Ambiente: 278.176,67 euros. Ese es el valor estimado, IVA incluido, del contrato para el suministro de árboles que acaba de sacar a licitación el gobierno municipal. Un contrato en dos lotes que tiene como objetivo tener garantizados árboles para cubrir las necesidades de reposición a lo largo de dos años.
Hay un primer lote valorado en 119.218 euros destinado al suministro y reposición del arbolado vial ubicado en los alcorques de las calles del concejo y uno segundo, de 158.958 euros, para el suministro y plantación de arbolado en espacios verdes, ya sea en operaciones de reposición o de nueva plantación. El ámbito de actuación de este contrato se extiende también a calles de nueva creación que surjan por el desarrollo de proyectos de urbanización.Todo ello dentro del programa de ampliación y mejora del arbolado urbano que se desarrolla desde el servicio municipal de Parques y Jardines, que dirige Marta Nosti.
En el caso del suministro de árboles para reposiciones en las calles se les asignará un nivel de prioridad –alta, media o baja– en función de la urgencia. Los de prioridad alta deben atenderse en un máximo de 48 horas. El trabajo de reposición arrancará con la retirada de los ejemplares secos o los posibles tocones que queden.
La previsión es que este contrato entre en vigor el último mes de este año. Un 2026 que el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, quiere cerrar alcanzando los 1.300 nuevos árboles plantados en Gijón. La estimación es incorporar antes de que acabe el año 350 árboles a sumar a los 950 ya plantados.
A esto hay que añadir la incorporación de 19.768 plantones en distintos entornos de la ciudad a partir de proyectos de renaturalización Gijón Ecoresiliente o Piles Natural.
Suscríbete para seguir leyendo
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón
- La Audiencia de Gijón respalda el desahucio de un hijo de 24 años por la mala convivencia con los padres
- Atasco kilométrico en la autovía Minera: un accidente entre dos coches en un túnel moviliza a la Guardia Civil
- Susto en Gijón: trasladan al Hospital de Jove a una mujer tras sufrir un golpe de calor en el Arbeyal
- Samuel Trabanco, lagarero: 'Toda la vida vi traer manzana de Galicia y nunca oí en el chigre: ‘Esa sidra ye gallega’
- Siete tiendas de campaña plegables y tres sillas en altura darán servicio a los socorristas de playas, sin torres de vigilancia nuevas este verano
- Dos gijoneses de 24 y 26 años, investigados por 'el pique' de velocidad que provocó el vuelco de un bus en Gijón