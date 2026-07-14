Izquierda Unida reprocha al PSOE una "venganza política" en un colegio de Gijón que tensa la relaciones del Gobierno

"¿Es consciente la consejera de que este asunto ha generado una profunda preocupación a este grupo parlamentario que dificulta las normales relaciones entre las fuerzas políticas que sostienen a Gobierno?". Así cierra el diputado Xabel Vegas una batería de preguntas con la que llevará a la Junta las sospechas de Izquierda Unida de que una inspección de Educación "vetó" el nombramiento de Alejandro Farpón, coordinador local de Izquierda Unida, como director de un colegio de Gijón y tras la dimisión del socialista Alberto Ferrao, que era quien previamente ocupaba ese cargo. Vegas pedirá explicaciones a la consejera Eva Ledo por lo que él llama "un caso flagrante de sesgo ideológico promovido y protegido por la Consejería" ante la sospecha de que se apartó a Farpón deliberadamente.

La intrahistoria de este conflicto, que afecta al Colegio Pumarín, es larga y tiene varios meses de recorrido. Según fuentes del entorno del centro, Ferrao llevaba años ejerciendo como director con Farpón como jefe de estudios. En febrero, sin embargo, y según explican las mismas fuentes, a la mesa de dirección llegaron tres cartas de dimisión: la de Farpón, la de la secretaria del centro y la de la coordinadora del programa de bienestar. Los tres responsables anunciaban su marcha en desacuerdo con la "gestión" de un conflicto laboral ocurrido en el centro y en el que ninguno de ellos participaba de manera directa.

Sin embargo, y según las mismas fuentes, el director (Ferrao) se quedó de baja antes de que esas dimisiones fuesen dadas de paso, así que Farpón, que sobre el papel seguía siendo jefe de estudios, tuvo que asumir la dirección en funciones del centro. Según estas mismas fuentes, y tras varios conflictos internos, Ferrao presentó finalmente su dimisión como director a finales de este curso lectivo, en junio. El puesto, por lo tanto, quedaba ya oficialmente vacante.

La compleja situación del centro motivó una inspección educativa que es ahora el verdadero motivo de la queja de IU ante la Junta. Según las mismas fuentes, durante ese proceso el profesorado manifestó su "apoyo" a que Farpón fuese nombrado formalmente director tras la salida ya confirmada de Ferrao. El coordinador local, al parecer, se mostró dispuesto a dar el paso. El claustro también apoyó el paso adelante de otra compañera que hasta entonces ejercía como orientadora. El problema, siempre según estas fuentes, es que la inspección señaló que el puesto de dirección no podría ser cubierto por ningún docente que hubiese integrado previamente el equipo directivo. Una indicación que "de facto" bloqueó a Farpón. Se nombró como directora a otra profesora.

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Estas fuentes señalan también que la directora nombrada "no quiere" ocupar ese puesto y que, de hecho, ha pedido a Farpón y a la orientadora integrar su nuevo equipo. También que ha redactado un escrito lamentando que se le obligue a ocupar un cargo que no desea. Vegas, en su batería de preguntas a Ledo, le reprocha el "malestar" que ese nombramiento ha generado entre "la mayoría" de docentes y pide explicaciones sobre cómo se gestionó esa inspección. Farpón, por su parte, señala que "no es admisible" que "se use un servicio como el de una inspección educativa para venganzas personales o políticas". Alberto Ferrao fue concejal socialista en el anterior mandato local e integra hoy la ejecutiva autonómica del PSOE como secretario de Cultura. Farpón es actualmente concejal en la corporación gijonesa y también coordinador local de Izquierda Unida.