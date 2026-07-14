El "modelo Ceares" que Medio Ambiente quiere exportar: "Transformar un espacio degradado en un lugar de convivencia para el barrio"

La nueva zona estancial de Ceares, junto a la parroquia del Buen Pastor, se completará en otoño con la plantación de arbolado y arbustos. Ese es el calendario que se maneja desde el servicio de Parques y Jardines de la concejalía de Medio Ambiente tras la finalización de los trabajos de obra civil hace unos días. Las actuaciones de jardinería, que se retrasan para evitar la época estival y garantizar que lo que se plante salga adelante, prevén la generación de una nueva infraestructura verde mediante la plantación de arbolado y arbustos, el aporte de una cobertura de corteza de pino sobre lo plantado para conservar la humedad y reducir la aparición de malas hierbas y la instalación de bolsas de riego en los árboles para favorecer su consolidación durante los primeros años.

"Con esta actuación transformamos un espacio degradado en un nuevo lugar de encuentro y convivencia para el barrio. Y queremos seguir aspirando a recuperar lugares como este en otros puntos de la ciudad para ponerlos al servicio de los vecinos, creando entornos más verdes, accesibles y agradables que contribuyan a mejorar la calidad de vida en nuestros barrios", reivindica el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, sobre el proyecto desarrollado en la confluencia de la avenida Hermanos Felgueroso con la calle Francisco Carantoña Dubert.

El nuevo espacio estancial del que ya pueden disfrutar los vecinos ha incluido la instalación de nuevo mobiliario de sillas y bancos para "generar un espacio de socialización", y la mejora de los accesos. Los trabajos se han ejecutado en apenas dos semanas por la empresa Jardinería Costa Verde en un precio de adjudicación de 31.502,35 euros (IVA incluido).

En lo que tiene que ver con las labores de jardinería desde Parques y Jardines se ha incorporado al proyecto el denominado sistema Estocolmo de plantación que ya se desarrolló en operaciones vinculadas a los planes de naturalización urbana del proyecto "Gijón Ecoresiliente". El sistema Estocolmo se va a utilizar en una de las esquinas del espacio para favorecer el desarrollo del arbolado, mejorar la estructura del terreno, favorecer el ciclo del agua y evitar futuros desperfectos por el sistema radicular a los pavimentos. "Sobre esta misma zona se dispondrá de un parterre florido que aportará color y atractivo al lugar", se concreta desde Medio Ambiente.