La nueva plaza de Ceares gana el respaldo vecinal, aunque piden más zonas verdes y sombra: “A la vista está precioso”

La renovación de la pequeña plaza situada en la confluencia de la avenida de Hermanos Felgueroso con la calle Periodista Francisco Carantoña Dubert, junto a la parroquia del Buen Pastor, ha sido bien recibida por los vecinos de Ceares. Tras varias semanas de obras, el espacio luce ya completamente remodelado y quienes transitan a diario por la zona coinciden en que la actuación ha mejorado notablemente la imagen del entorno, aunque también plantean algunas propuestas para completar la intervención.

Hanna Verbitska paseando por los alrededores de la nueva plaza. / Marcos León

Una mejor imagen para el barrio

“Está mucho mejor que antes. Llevaba muchos años abandonada y ahora da buena imagen al barrio”, asegura Hanna Verbitska, vecina de la zona, que calcula que las obras se prolongaron alrededor de un mes. Aunque se muestra satisfecha con el resultado, cree que la plaza ganará atractivo cuando termine de crecer el césped y se complete la jardinería. “Faltan un poco de arbustos y flores”, apunta.

Una opinión similar comparte Sabina Cobián, feligresa del Buen Pastor. Considera que la remodelación embellece el entorno de la parroquia, aunque cree que todavía hay margen para mejorarla. “A la vista está precioso, pero le falta más verde y árboles”, señala. Además, plantea que se podría haber aprovechado la actuación para habilitar un pequeño espacio de estacionamiento temporal para los vehículos que acuden a los funerales de la iglesia, evitando así que tengan que detenerse en doble fila en una calle de un solo carril por sentido.

Sabina Cobián disfrutando de la nueva plaza. / Marcos León

También Ángel Presa valora positivamente el cambio experimentado por la plaza. “Antes esto era solo para los perros y ahora está mucho mejor”, resume. Destaca que el nuevo espacio permitirá a muchas personas mayores sentarse a descansar en los nuevos bancos. “Solo falta que crezca un poco el verde”, afirma, convencido de que la plaza ofrecerá un entorno más agradable para el barrio.

La actuación ha permitido recuperar un rincón que, según coinciden los vecinos, llevaba años ofreciendo una imagen de abandono. Aunque las opiniones apuntan a pequeños detalles pendientes, el balance general es positivo y la mayoría espera que la nueva plaza se convierta en un punto de encuentro para los residentes del entorno.