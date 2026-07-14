Las parroquias rurales gijonesas piden "más servicios" ante su auge inmobiliario, con demanda que llega a zonas que antes no eran de interés

Más construcciones de casas en marcha y más fincas a la venta, en algunos casos en entornos que hasta hace unos años no atraían demasiada demanda. Así acredita la zona rural la información que publicaba este lunes LA NUEVA ESPAÑA sobre el aumento de las operaciones inmobiliarias en las parroquias como consecuencia, en parte, de que el incremento de los precios de la vivienda en los barrios urbanos más cotizados está animando a más familias a preferir, a cambio de una inversión similar, mudarse a una casa propia en algún pueblo del concejo. Señalan los residentes la sensación de que la pandemia dio un primer empujón a un mercado que sigue al alza ahora, también, por la idea de las ciudades costeras como refugio climático y por una crisis de vivienda que está aún más acentuada en ciudades más pobladas y turísticas. Sin embargo, urgen mejoras, sobre todo en la red de transporte y en recursos como famarcias rurales.

José Luis García Nicieza, presidente de la federación de asociaciones vecinales de la zona rural "Les Caseríes" y líder vecinal también de la parroquia de Veriña, explica que, si bien el auge de precios de los pisos en ciudades es "una locura", los costes de construcción y de compraventa de parcelas edificables también están subiendo. "Pero incluso con todo eso hay mucha demanda. Viene gente de aquí y gente de fuera, muchos de Madrid y otras ciudades grandes que huyen por el tema del clima. Como en esos lugares la vivienda está más cara que aquí, las cuentas les salen fácil. Muchos vienen aquí a jubilarse o incluso tienen sueldos mayores y compran aquí una segunda vivienda", razona.

Nicieza entiende que este perfil de comprador que viene de fuera de Asturias será uno de los que más crezca en las zonas más caras, pero desde su federación han constatado también que los precios, en entornos hasta ahora menos demandados por estar lejos del casco urbano, parecen mantenerse más contenidos. "En zonas que antes se consideraban que quedaban lejos, como camino de Baldornón, por ejemplo, ya se ve que se está construyendo más. Ya no se cree que esté todo tan apartado", cuenta. Aun así, añade, todo está más caro que antes. "No sé si Veriña será una de las zonas más baratas de Gijón, me imagino que por ahí andará, y yo mi casa hoy en día ya no la podría hacer. El mercado entero ha subido una barbaridad", razona.

Pilar García, líder vecinal de Baldornón, es de quienes señalan el inicio del auge inmobiliario en pueblos en la pandemia. Dice que fue entonces cuando más gente empezó a buscar casas en pueblos de la zona, ya fuese para vivir de seguido, por temporadas o en fines de semana, y en general "ante el temor" de un nuevo confinamiento. La mayoría de nuevos inquilinos con este perfil, añade, están de alquiler y ven sus nuevas residencia como "una zona de esparcimiento" y no tanto como una nueva etapa en el mundo rural. "Suelen ser matrimonios jóvenes con niños pequeños. No quiere comprar porque saben que en unos años no van a querer vivir en zona rural o les va a tocar estar todo el día en el coche llevando y trayendo", completa. En este sentido, ella aprecia que las parroquias "gustan" estos nuevos vecinos como lugar para estar un rato, pero siente que no les "convence" tanto la vida rural como tal. "Buscan casas con poco terreno y que no den mucho trabajo", señala García. Tampoco son residentes que estén muy por la labor de "socializar" con los residentes de toda la vida.

Deva y Cabueñes son otras dos parroquias con cada vez más demanda y, también, dos de las más caras a la hora de comprar una finca edificable. Juan Manuel Caso, presidente vecinal de Deva, entiende que la ubicación es clave. "Esta zona siempre estuvo bastante en auge. Desde hace años se revalorizó muchísimo", cuenta. Cree que, en comparación con parroquias vecinas como Somió o Cabueñes, Deva tiene aún "parcelas más grandes y con mayor comodidad" y que eso puede explicar en parte la demanda al alza. Él piensa, también, que buena parte de las viviendas de su parroquia que se usaban por temporada empezaron a tener moradores más de seguido a raíz de la pandemia. "Y desde entonces se construyó muchísimo", añade. "El encarecimiento de la vivienda en zonas urbanas hace que se igualen más las cosas. La diferencia hoy (entre comprar en la ciudad o en la zona rural) es mucho más pequeña, más con la comodidad que tiene la zona rural", completa.

La "transformación" de Cabueñes

Nabila Gómez, líder vecinal de Cabueñes, cree que su parroquia será una de las que más cambiará en los próximos años porque se están "desbloqueando" algunas unidades urbanísticas que se habían recogido en su día en el plan general de ordenación, entre ellas la del bulevar próximo al Hospital de Cabueñes. Dice que supondrán cientos de viviendas nuevas en la zona. "Además, en suelo rural se puede construir siempre que la finca sea mayor de 1.500 metros, y hay ya muchas parcelaciones con ese fin. La transformación de Cabueñes está siendo brutal y en unos años el aumento de población será muy notable", vaticina.

Cómo se encajará es aumento, sin embargo, le genera más dudas a Gómez. "No tengo claro que se esté teniendo en cuenta los servicios que necesita una ampliación así", dice. Pone como ejemplo que en Cabueñes no hay una farmacia. Caso comparte esta valoración y pone otro ejemplo: las conexiones de transporte público con la ciudad. "Es una lucha de muchos años", recuerda. Sí cree que el Consistorio lleva un tiempo mostrándose "muy receptivo" y, espera, este nuevo aumento de población servirá como aliciente.